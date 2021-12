Zertifikate-Tipps: Dax-Zweifler, BASF-Discount und Daimler-Langstrecke

Die Kursrücksetzer der BASF-Aktie (515100, 44,5 Euro) im Mai auf 40 Euro waren eine nette Kaufgelegenheit. Hohe Kapazitätsauslastung, Gewinn im ersten Quartal fast verdreifacht und mit einem KGV von knapp 11,5 moderat bewertet.Der Einstieg lässt sich über ein Discount-Zertifikat (MS0BDV, 39,2 Euro) von Morgan Stanley nachholen. Mit 13,8% Rabatt bringt das Papier seine maximale Rendite von 15,3% p.a. wenn die Aktie zur Fälligkeit am 17.06.11 über dem Cap von 45 Euro liegt.Unser Dauerbrenner ist diesmal ein noch drei Jahre laufendes Bonus-Zertifikat (BN4665, 42,4 Euro) auf den aktuellen Shootingstar Daimler (710000, 42,4 Euro).Schlanke Strukturen, sprudelnde Gewinne und ambitionierte Ziele sollten der Aktie mittelfristig weiteren Schub verleihen.Das Papier bringt zwar lediglich eine jährliche Bonusrendite von 7,1% – wenn die Barriere bei 26,0 € (38,6%-Puffer) bis zur Fälligkeit am 21.06.2013 unversehrt bleibt – , dafür partizipiert es 1:1 an künftig steigenden Kursen.