Zertifikate-Tipps: Telekom-Inliner, Air-Berlin-Bonus und BRIC-Basket

FLOTTE NUMMERSeit nunmehr über zwei Jahren hält sich die Aktie der Deutschen Telekom (555750, 9,35 Euro) brav in einem Korridor zwischen knapp 8 und knapp 12 Euro auf.Bleiben die Marken bei 7,5 Euro und 12,0 € für weitere rund drei Monate bis zum 17.09.2010 unberührt, wird der Inline-Optionsschein (SG1NK0, 9,00 Euro) von Société Générale zu 10 Euro zurückgezahlt. Es winken also 11,11% (48,06% p.a.) Gewinn. Bricht der rosa Riese allerdings aus, wird die Flotte Nummer zum Totalverlust.AUF EIN JAHRArg gebeutelt im vergangenen Jahr hat die Fluggesellschaft Air Berlin (AB1000, 3,53 Euro) die Krise deutlich besser gemeistert als ihre Konkurrenten. Der Umsatz ging 2009 nur leicht zurück und der strikte Sparkurs ließen die Verluste und die Nettoschulden spürbar absinken.Wer an den Turnaround glaubt, kann zum Capped- Bonus-Papier (CM1UC5, 4,24 Euro) der Commerzbank greifen. 15,57% gibt's in rund einem Jahr am 16.06.2011, wenn die Barriere bei 2,60 Euro unberührt bleibt.