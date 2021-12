Zertifikateverband DDV holt sich akademischen Beistand

Nach DDV-Angaben wird der Beirat den Verband wissenschaftlich begleiten und den Vorstand in allen Fragen rund um derivative Wertpapiere beraten. „Wir werden zentrale Projekte des DDV überprüfen sowie Empfehlungen und Anregungen für neue Vorhaben formulieren“, erklärt Beiratsvorsitzende Sigrid Müller, Direktorin des Instituts für Finanzierung der Humboldt Universität Berlin. Neben Müller gehören vier weitere Universitätsprofessoren - Lutz Johanning, Christian Koziol, Bernd Rudolph und Dirk Schiereck - dem Beirat an. Johanning und Koziol lehren empirische Kapitalmarktforschung beziehungsweise Corporate Finance an der WHU - Otto Beisheim School of Management. Rudolph ist Vorstand des Instituts für Kapitalmarktforschung und Finanzierung an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Schiereck leitet das Fachgebiet Unternehmensfinanzierungen an der Technischen Universität Darmstadt.