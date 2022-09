Frist um ein Jahr verschoben Zertifizierung – Hausverwalter erhalten mehr Zeit

Wohnimmobilienverwalter dürfen sich ein Jahr länger Zeit lassen: Erst zum 1. Dezember 2023 wird eine Zertifizierung für sie verpflichtend. Das ist Ergebnis einer Sitzung des Bundestags, über die das Weiterbildungsunternehmen Going public berichtet.

Statt am 1. Dezember dieses Jahres müssen Wohnimmobilienverwalter damit erst zum Dezember nächsten Jahres auf Kundenwunsch ein Zertifikat über ihre Berufsqualifikation vorweisen. In bestimmten Fällen rücke die Frist sogar noch ein halbes Jahr weiter in die Zukunft: Dann wird der Zertifizierungsnachweis erst ab Juni 2024 verpflichtend, erinnert man bei Going public.

Für die Nachweispflicht zähle insgesamt nicht der Berufseintritt des Verwalters, sondern der Zeitpunkt, ab dem das Verwaltermandat übernommen wurde. „Das bedeutet, dass die Zertifizierungspflicht ab 1.12.2023 für alle WEG-Mandate gilt, die nach dem 1.12.2020 in den Bestand des Verwalters aufgenommen wurden“, präzisiert Going public.

Als zertifizierter Verwalter können nicht nur natürlich Personen, sondern auch juristische Personen und Personengesellschaften auftreten. In dem Fall müssen alle dort beschäftigten Personen, die mit der Hausverwaltung betraut sind, eine entsprechende Prüfung bestanden haben oder einem nach Paragraf 7 ZerVerwV (Zertifizierter-Verwalter-Prüfungsverordnung) zertifizierten Verwalter gleichgestellt sein, erinnert Going public.

Der verpflichtende Nachweis über die berufliche Qualifikation ist in Paragraf 19 Absatz 2 Nummer 6 WEG (Wohneigentumsgesetz) fixiert: „Als zertifizierter Verwalter darf sich bezeichnen, wer vor einer Industrie- und Handelskammer durch eine Prüfung nachgewiesen hat, dass er über die für die Tätigkeit als Verwalter notwendigen rechtlichen, kaufmännischen und technischen Kenntnisse verfügt“, heißt es dort.

An die Fristverschiebung erinnert man bei Going public nicht ganz uneigennützig: Das Unternehmen bietet selbst Qualifizierungskurse für Wohnimmobilienverwalter an. Diese seien auch als E-Learning-Angebot verfügbar, heißt es von den Berlinern.