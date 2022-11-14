Corporate Social Responsibility Diese 12 Versicherer berichten am besten über Nachhaltigkeit

Bewertungskriterien im ESG-Unternehmensranking
Bewertungskriterien im ESG-Unternehmensranking
© MORGEN & MORGEN GmbH (Stand: 11/2022) >>Vergrößern!

Seit dem vorigen Jahr bewerten die Branchenanlysten von Morgen & Morgen (M&M) und Zielke Research Consult gemeinsam deutsche Versicherer anhand ihrer sogenannten CSR-Berichte. Darin müssen größere Kapitalgesellschaften aller Branchen Angaben zum Thema Corporate Social Responsibility (CSR, Deutsch: unternehmerische Verantwortung für die Gesellschaft) machen. Entsprechende Daten zur Nachhaltigkeit der Unternehmen werteten die beiden unabhängigen Bewertungshäuser jetzt wieder speziell für die Assekuranz aus

Auf dem Prüfstand stehen die Anbieter von Versicherungen dabei jeweils hinsichtlich ihrer Aktivitäten in den drei jeweils gleichgewichteten Themenbereichen Environment, Social und Governance (ESG, Deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Im aktuellen ESG-Unternehmens-Ranking wurden die CSR-Berichte zum abgelaufenen Jahr 2021 von 50 Gesellschaften analysiert. Bei ihren Bewertungskriterien haben die Tester in diesem Jahr nachgeschärft. Obwohl eine positive Entwicklung festzustellen sei, schöpften die Versicherer ihr Potenzial nicht aus. 

 

Platz 12: die Bayerische
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Stammsitz des Versicherers die Bayerische in München | © die Bayerische
Stammsitz des Versicherers die Bayerische in München. Bildquelle: die Bayerische
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