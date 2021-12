Redaktion 19.07.2016 Lesedauer: 1 Minute

Zielrendite 4,5 Prozent Aberdeen legt zweiten Multi-Asset-Fonds auf

Aberdeen hat mit dem Aberdeen Global Multi Asset Growth Fund seinen zweiten Multi-Asset-Fonds in Deutschland und Östereich aufgelegt. Ziel des Fonds ist es, durch Investitionen in ein breit diversifiziertes Portfolio langfristiges Kapitalwachstum zu generieren. Über einen gleitenden Fünfjahreszeitraum strebt das Fondsmanagement eine jährliche Rendite an, die nach Abzug von Gebühren 4,5 Prozent über dem Euribor liegen soll.