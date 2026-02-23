Vermittler kritisieren die geplante Verteilung der Abschlusskosten auf die gesamte Vertragslaufzeit in der Altersvorsorge. Ein Verband hat gleich ein Gutachten erstellen lassen.

Die Zillmerung ist ein versicherungsmathematisches Verfahren zur Verrechnung von Abschluss- und Vertriebskosten bei Lebens- und Rentenversicherungen.

Das sogenannte Altersvorsorge-Reformgesetz soll die private Vorsorge attraktiver machen und damit ihren Verbreitungsgrad erhöhen. Doch bereits vor der ersten Lesung des Entwurfs am 26. Februar im Bundestag wird über die Details heftig debattiert.

Dabei geht es unter anderem über eine vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) geforderte Aussetzung der Beratungspflicht, die bisher nicht im Gesetzestext steht, und den von Experten und dem Bundesrat kritisierten Kostendeckel. Doch gibt es einen weiteren Punkt im Gesetzestext, der vor allem den Vermittlern ein Dorn im Auge ist.

Zillmer-Verfahren vor dem Aus

Geplant ist eine strengere Regulierung der Kostenstruktur – konkret durch die Pflicht, Abschlusskosten auf die gesamte, oft jahrzehntelange, Vertragslaufzeit ratierlich zu verteilen. Es wäre das faktische Aus für das Zillmer-Verfahren (auch Zillmerung genannt), mit dem diese Kosten für den Kunden üblicherweise auf die ersten Jahre nach Abschluss des Vertrags verteilt werden. Das Verfahren erlaubt es Versicherern, Abschlusskosten bereits zu Vertragsbeginn vollständig mit dem angesparten Kapital zu verrechnen. Der Sparvertrag startet damit zunächst mit einem negativen oder sehr geringen Rückkaufswert.

Dieses Verfahren steht seit Jahren in der Kritik, weil es besonders bei frühem Vertragswechsel für Verbraucher nachteilig sei. Vor allem Vermittler und ihre Interessenvertreter setzen sich jedoch für den Erhalt des Zillmer-Verfahrens ein. Ihr Argument: Die Beratungsleistung, die beim Vertragsabschluss vollständig erbracht wird, kann nicht mehr zeitnah angemessen vergütet werden.

Gutachten stellt Reformziele infrage

Damit könnte die neue Kostenregel genau die Menschen ausgrenzen, die staatliche Förderung am dringendsten brauchen – und damit das Reformziel eines hohen Verbreitungsgrades gefährden. Genauso zumindest argumentieren die Autoren Jochen Ruß und Andreas Seyboth in einem aktuellen Gutachten des wissenschaftlichen Beratungsunternehmens Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften (IFA). Ruß und Seyboth gehören beide der Geschäftsführung an. Ruß ist ferner Professor für Aktuarwissenschaften an der Universität Ulm´.

Auffällig: Das Zillmer-Verfahren wird in dem Gutachten mit dem Titel „Warum die Vorgaben an die Kostenstruktur der geförderten Altersvorsorgeverträge die Ziele der Reform gefährden“ begrifflich nicht erwähnt, doch steht es eindeutig im Mittelpunkt.

Hinter dem Gutachten steht ein Verband für Vermögensberater

Wichtig zu wissen: Das Gutachten wurde im Auftrag des Bundesverbands Deutscher Vermögensberater (BDV) erstellt, einem Interessenverband für Vermittler, dem fast ausschließlich Angehörige des Allfinanzvertriebs Deutsche Vermögensberatung (DVAG) angehören. Der BDV vertritt damit die wirtschaftlichen Interessen von Vermögensberatern – also genau jener Berufsgruppe, die durch die geplante Abschlusskostenregelung Provisionsverluste erleiden würde.

Die Auftragsarbeit wird zwar mit einem Transparenzhinweis am Ende des Kurzgutachtens erwähnt. Dennoch muss festgestellt werden, dass sich um keinen neutralen Befund handelt, sondern dass sich die Ergebnisse direkt mit dem Verbandsinteresse des Auftraggebers decken. Das Gutachten argumentiert konsequent dafür, dass Berater weiterhin zeitnah und vollständig vergütet werden sollten. Das diskreditiert die Argumente aber natürlich nicht automatisch.

Bei Zielgruppe ohne Finanzbildung drohe Engpass

Das Gutachten unterscheidet drei Gruppen potenzieller Nutzer der staatlich geförderten Altersvorsorge, darunter diejenigen, die die Förderung zwar dringend bräuchten, aber ohne Hilfe nicht in der Lage seien, die nötigen Entscheidungen zu treffen. Zu ihr zählen laut einer Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), auf die das Gutachten verweist, rund 40 Prozent der Deutschen. Ihnen fehle grundlegendes Finanzwissen.

Ruß und Seyboth schreiben dazu: „Eine wichtige Zielgruppe kann somit ohne qualifizierte Beratung nicht im gewünschten Umfang erreicht werden.“ Und genau diese Beratung sei gefährdet, weil sie im Fall einer Umsetzung des Gesetzes für Vermittler wirtschaftlich zu unattraktiv werde.

Rechnenbeispiel soll Problem für Vermittler belegen

Die Autoren rechnen vor: Ein vollständiger Beratungsprozess zum Abschluss eines Altersvorsorgeprodukts erfordere realistischerweise rund 7,5 Arbeitsstunden. Bei Abschlusskosten von 3 Prozent des Beitrags und dem maximal förderfähigen Jahresbeitrag von 1.800 Euro ergibt sich laut Gutachten bei einer Verteilung über die gesamte Laufzeit eine Vergütung von lediglich 5,70 Euro pro Monat. Und: Wechselt der Kunde früh den Vertrag, bliebe die vollständig erbrachte Beratungsleistung weitgehend unvergütet.

Honorarberatung: Keine Alternative für Kleinsparer

Eine Honorarberatung mit direkter Kostenberechnung, die mit dem Kunden vereinbart wird und die nicht von der Abschlusskostenverteilung betroffen ist, kommt aus Sicht des IFA-Gutachtens nicht als Alternative zur provisionsbasierten Vergütung in Betracht. Für Menschen mit kleinen Sparbeträgen sei Honorarberatung in der Regel deutlich teurer als provisionsbasierte Beratung. Das Provisionsmodell verteile Beratungskosten faktisch von großen zu kleinen Verträgen um:

Die Autoren schreiben: „Gerade Kleinanleger profitieren von einer gesellschaftspolitisch wünschenswerten Umverteilung von Reich zu Arm des Provisionsmodells, die daraus resultiert, dass Provisionen (im Gegensatz zum Beratungshonorar) im Wesentlichen proportional zur Vertragsgröße sind und Besitzer großvolumiger Verträge damit die Beratung von Menschen mit kleineren Verträgen subventionieren.“

Riester als Referenz: Verteilung der Abschlusskosten auf mindestens fünf Jahre

Die Autoren differenzieren ausdrücklich: Für das im Gesetzentwurf vorgesehene Standardprodukt in Form eines Standarddepots sei die geplante Kostenverteilung durchaus sinnvoll und solle umgesetzt werden. Für beratungsintensive Produkte, die gerade jene Zielgruppen ansprechen sollen, die auf Unterstützung angewiesen sind, brauche es hingegen andere Regeln.

Als Orientierungspunkt verweisen Ruß und Seyboth auf die Erfahrungen mit der Riester-Rente. Bei ihrer Einführung im Jahr 2002 mussten Abschlusskosten auf mindestens zehn Jahre verteilt werden. Das Ergebnis sei gewesen, dass nach einer ersten Welle von Eigeninitiativ-Abschlüssen der Absatz rasch stagnierte. Erst als das Alterseinkünftegesetz 2004 den Verteilungszeitraum auf fünf Jahre verkürzte und die Produktanbieter dies umsetzten, habe der Markt deutlich angezogen.

Dass zu lange Verteilungszeiträume für Abschlusskosten die Verbreitung geförderter Altersvorsorgeprodukte hemmen, ist laut der Autoren damit keine Theorie, sondern empirisch belegt. Eine Verteilung der Abschlusskosten auf mindestens fünf Jahre habe sich als praktikabler Kompromiss erwiesen – ausreichend kurz für eine angemessene Beratungsvergütung, ausreichend lang für einen spürbaren Einstieg in den Sparprozess.

Zillmer-Verbot laut Kleinlein keine Lösung

Axel Kleinlein | Bildquelle: mathconcepts Kleinlein

Anders sieht das offenbar der selbstständige Versicherungsmathematiker Axel Kleinlein. Ein geplantes Zillmer-Verbot würde nach seiner Auffassung nicht gleichzeitig auch insgesamt geringere Abschlusskosten bedeuten.

Der frühere Verbraucherschützer verweist darauf, dass die Lebensversicherer schon seit Jahren Abschlusskosten an ihre Vermittler bezahlen, die über den Zillmer-Satz von 25 Promille hinausgehen und statt aus dem konkreten Einzelvertrag aus dem Gesamtkollektiv gespeist werden. Er fordert die Bafin dazu auf, den Versicherern diese Praxis zu untersagen.