Trotz anhaltend hoher stiller Lasten profitieren deutsche Lebensversicherer vom Zinsanstieg im Jahr 2025. Das zeigt die aktuelle Studie des WTW.

Der starke Anstieg der Zinsen im Jahr 2025 hat die Kapitalausstattung deutscher Lebensversicherer erheblich verbessert.

Der starke Anstieg der Zinsen im Jahr 2025 stärkt die Kapitalposition deutscher Lebensversicherer erheblich. Das geht aus einer aktuellen Analyse der Beratungsgesellschaft WTW hervor. Die von der europäischen Versicherungsaufsicht Eiopa Anfang Januar 2026 veröffentlichten risikofreien Zinskurven zeigen einen Anstieg der langfristigen Zinssätze um rund 50 bis 90 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr.

„Der Zinsanstieg ist auffällig“, sagt Aleksander Rejman, Director bei der WTW Versicherungsberatung. „Bereits heute können wir erkennen, dass die Solvency-II-Bedeckungsquote eines markttypischen Lebensversicherers in der kommenden Berichtssaison deutlich ansteigen wird.“

Entwicklung kommt Extremszenario nahe

Der aktuelle Zinsanstieg kommt dem in der europäischen Versicherungsaufsichtsrichtlinie Solvency II definierten Extremszenario für Zinsänderungen bereits sehr nahe – einem Ereignis, das statistisch nur einmal in 200 Jahren auftreten sollte. Für Versicherer bedeutet dies einerseits höhere stille Lasten, andererseits jedoch eine bessere Kapitalausstattung.

Die Entwicklung der vergangenen fünf Jahre verlief dabei sehr wechselhaft: Bis 2021 befanden sich die Märkte in einem Niedrigzinsumfeld. 2022 folgte eine drastische Trendwende mit einem sprunghaften Zinsanstieg. Die Jahre 2023 und 2024 waren durch relative Stabilität oder sogar leichte Rückgänge geprägt, bevor 2025 erneut ein deutlicher Zinsanstieg erfolgte. Parallel dazu verringerten sich die Spreads – also die Risikoaufschläge auf Anleihen – leicht, und die Aktienmärkte entwickelten sich positiv.

Stille Lasten bleiben erhöht

Höhere Zinssätze bedeuten für Lebensversicherer die Aussicht auf höhere Erträge aus künftig erworbenen Anleihen. Gleichzeitig sinkt jedoch der Marktwert festverzinslicher Wertpapiere im bestehenden Portfolio. Der außergewöhnliche Zinsanstieg im Jahr 2022 hatte bereits dazu geführt, dass die Marktwerte der Anleihen im Portfolio eines typischen deutschen Lebensversicherers unter deren Buchwerten lagen. Man spricht dann von stillen Lasten – versteckten Verlusten, die in der Handelsbilanz nach HGB noch nicht sichtbar sind, weil die Papiere dort zum Kaufpreis bilanziert werden.

Vereinfacht bedeutet dies: Die Renditen der Bestandsanleihen waren niedriger als die Renditen aktuell am Markt angebotener Anleihen. Würde ein Versicherer seine alten Anleihen heute verkaufen, würde er weniger Geld dafür bekommen, als er ursprünglich bezahlt hat. Diese Differenz zwischen dem in den Büchern stehenden Wert und dem tatsächlichen Marktwert wird als stille Last bezeichnet.

Es war zu erwarten, dass sich diese Differenz zwischen Buchwert und Marktwert im Zeitverlauf durch Fälligkeit der bestehenden Anleihen und Reinvestition in neue, höher verzinsliche Instrumente reduzieren würde. Der erneute Zinsanstieg im Jahr 2025 dürfte jedoch zur Aufrechterhaltung eines erhöhten Niveaus stiller Lasten geführt haben.

SCR-Bedeckungsquote steigt deutlich

Die höheren Zinssätze wirken sich dennoch positiv auf die Kapitalposition deutscher Lebensversicherer aus. Sensitivitätsanalysen in den SFCR-Berichten (Bericht über Solvabilität und Finanzlage) zeigen, dass sich die SCR-Bedeckungsquote bei Zinsanstieg typischerweise verbessert. Die SCR-Bedeckungsquote gibt an, wie gut ein Versicherer seine Kapitalanforderungen erfüllt – sie zeigt das Verhältnis zwischen den vorhandenen Eigenmitteln und dem gesetzlich geforderten Mindestkapital (Solvency Capital Requirement, kurz SCR).

Bei einem Anstieg der langfristigen Zinssätze um rund 50 bis 90 Basispunkte im Jahresvergleich ist laut WTW ein durchschnittlicher Anstieg der SCR-Bedeckungsquoten um 15 bis 30 Prozentpunkte zum Jahresende 2025 zu erwarten. Allerdings sei nicht auszuschließen, dass einzelne Versicherer eine niedrigere SCR-Bedeckungsquote als zum Jahresende 2024 ausweisen.

Die Sensitivitätsanalysen verdeutlichen, dass die Verbesserung der Kapitalposition primär auf sinkende Kapitalanforderungen (SCR) zurückzuführen ist, während die Auswirkungen auf die Solvency-II-Eigenmittel sehr unterschiedlich ausfallen.

Warum sinken die Kapitalanforderungen?

Der Rückgang der Kapitalanforderungen bei steigenden Zinsen ist nachvollziehbar: Höhere Zinssätze führen zu niedrigeren Verpflichtungen – die künftigen Zahlungen an Versicherte sind bei höheren Zinsen weniger wert, wenn man sie auf den heutigen Tag abzinst. Gleichzeitig sinken die Marktwerte der Anleihen im Portfolio. Damit sinkt insgesamt die Exponierung gegenüber verschiedenen Risiken: Das Kostenrisiko (die Gefahr steigender Verwaltungskosten) wirkt sich bei niedrigeren Verpflichtungen weniger stark aus.

Auch das Langlebigkeitsrisiko – das Risiko, dass Versicherte länger leben als erwartet – und Spread-Risiken (Risiken aus Veränderungen der Risikoaufschläge auf Anleihen) fallen geringer ins Gewicht. Zudem nimmt das Zinsänderungsrisiko ab, wenn die Duration – die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer – der Aktiva gegenüber den Passiva leicht kürzer wird.

Anders könnte sich das Stornorisiko entwickeln: Hohe stille Lasten im Aktivportfolio erhöhen dieses Risiko typischerweise, insbesondere das sogenannte Mass-Lapse-Risiko – das Risiko außergewöhnlich hoher Vertragskündigungen. Der Hintergrund: Wenn Kunden erkennen, dass sie bei ihrem alten Vertrag mit niedrigen Garantiezinsen schlechter dastehen als bei neuen Produkten am Markt, könnten viele gleichzeitig kündigen.

Die Interaktion dieser Faktoren bestimmt, ob das SCR für versicherungstechnische Risiken insgesamt steigt oder fällt, mit entsprechenden Auswirkungen auf die Risikomarge und letztlich auch auf die Solvency-II-Eigenmittel. Ob das Stornorisiko stark ins Gewicht fällt, hängt vom einzelnen Versicherer ab.

Positiver Ausblick für die Branche

„Aus Sicht der Kapitalanforderungen ist der Ausblick für den deutschen Lebensversicherungsmarkt positiv“, resümiert WTW. Viele Gesellschaften würden ihre Kapitalposition verbessern und sich dadurch Handlungsspielräume eröffnen können.