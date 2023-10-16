Unternehmen klagen derzeit gerne über die höheren Zinsen, die sie zahlen müssen – dabei sind die gestiegenen Zinsen bisher kaum in der Wirtschaft angekommen, wie eine Untersuchung von Sebastian Dörr zeigt. Der Kapitalmarktanalyst von HQ Trust wollte nun herausfinden, wann das erwartungsgemäß der Fall sein wird.
Er blickt dafür in seiner neuen Untersuchung auf die Rendite und den durchschnittlichen Kupon des Bloomberg US Aggregate, einem marktbreiten Anleihenindex. Das Barometer spiegelt die Entwicklung aller in den Vereinigten Staaten gehandelten Anleihen mit einem sogenannten Investment-Grade-Rating wider. Der Kupon ist dabei der feste Zinssatz, der bei der Emission festgelegt wird. Er spiegelt die Zinskosten der Unternehmen wider. Die Rendite bezeichnet dagegen die tatsächliche Anlegerrendite, bestehend aus Zinszahlungen und Kursveränderungen des investierten Kapitals, so Dörr.
Hier die grafische Übersicht der Ergebnisse:
Weitere Erkenntnisse des Analysten:
- „Der Unterschied zwischen Kupon und Rendite kann recht groß sein: Erstmals seit den späten 1980er-Jahren liegt die Rendite derzeit deutlich oberhalb des Kupons.“
- „Grundsätzlich bewegen sich Kupon und Rendite in die gleiche Richtung: Allerdings gibt es dazwischen eine recht große zeitliche Verschiebung.“
- „Im Schnitt wirkt sich die Rendite mit 18 Monaten Verzögerung auf den Kupon aus.“
- „Die stark gestiegenen Zinsen sind auf der Kostenseite daher in der Breite noch gar nicht angekommen.“
- „Es ist davon auszugehen, dass auch der Kupon neu emittierter Anleihen in den kommenden Monaten deutlich anziehen wird und somit die Zinsbelastung weiter zunimmt.“