Unternehmen klagen derzeit gerne über die höheren Zinsen, die sie zahlen müssen – dabei sind die gestiegenen Zinsen bisher kaum in der Wirtschaft angekommen, wie eine Untersuchung von Sebastian Dörr zeigt. Der Kapitalmarktanalyst von HQ Trust wollte nun herausfinden, wann das erwartungsgemäß der Fall sein wird.

Er blickt dafür in seiner neuen Untersuchung auf die Rendite und den durchschnittlichen Kupon des Bloomberg US Aggregate, einem marktbreiten Anleihenindex. Das Barometer spiegelt die Entwicklung aller in den Vereinigten Staaten gehandelten Anleihen mit einem sogenannten Investment-Grade-Rating wider. Der Kupon ist dabei der feste Zinssatz, der bei der Emission festgelegt wird. Er spiegelt die Zinskosten der Unternehmen wider. Die Rendite bezeichnet dagegen die tatsächliche Anlegerrendite, bestehend aus Zinszahlungen und Kursveränderungen des investierten Kapitals, so Dörr.

Hier die grafische Übersicht der Ergebnisse:

© HQ Trust

Weitere Erkenntnisse des Analysten: