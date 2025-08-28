Rund 95 Prozent aller rechtsfähigen Stiftungen in Deutschland verfolgen gemeinnützige Zwecke und benötigen dafür stabile jährliche Mittelzuflüsse. Studien des Bundesverbands Deutscher Stiftungen zeigen, dass viele Gremien Ausschüttungsquoten zwischen drei und vier Prozent anstreben, tatsächlich aber oftmals darunter bleiben. Denn: Die vermeintlich sichere Welt von Festgeld und Bundesanleihen bietet längst keine tragfähige Grundlage mehr für den Stiftungszweck.

Während kurzfristige Zinsanstiege seit 2022 für eine kurze Entlastung sorgten, hat die Europäische Zentralbank mit Beginn des Jahres 2025 wieder eine Senkungsphase eingeleitet. Festgeldangebote, die noch vor einem Jahr nominal drei Prozent boten, liegen inzwischen teils unter zwei Prozent. Rechnet man die Inflation heraus, bleibt kaum ein realer Ertrag. Für Stiftungen bedeutet dies: Wer auf solche Anlagen vertraut, verliert real an Kaufkraft und damit an Ausschüttungsspielraum.

Staatsanleihen und Pfandbriefe gehen zurück

Entscheidend ist deshalb nicht allein die nominale Rendite, sondern deren Verlässlichkeit bei kontrolliertem Risiko. Aktive Vermögensverwaltung bedeutet in diesem Kontext nicht Spekulation, sondern die Fähigkeit, unterschiedliche Ertragsquellen bewusst zu kombinieren. Historische Daten belegen, dass konservative Mischstrategien in den vergangenen fünf Jahren jährliche Renditen von zwei bis vier Prozent erzielen konnten, während rein anleihenbasierte Portfolios vielfach unterhalb von zwei Prozent blieben.

Auch die Asset-Allokation hat sich sichtbar verändert: Der Anteil klassischer Staatsanleihen und Pfandbriefe, der bei vielen Stiftungen lange über 70 Prozent lag, sinkt spürbar. Stattdessen gewinnen Unternehmensanleihen, dividendenorientierte Aktien, Gold und gegebenenfalls auch behutsam ausgewählte Immobilienfonds an Bedeutung.

Ein Praxisbeispiel verdeutlicht die Effekte: Eine regionale Kulturstiftung mit einem Kapitalstock von 15 Millionen Euro stellte ihr Portfolio in den vergangenen Jahren von 70 Prozent Anleihen auf eine breitere Aufstellung mit 40 Prozent Anleihen, 30 Prozent dividendenorientierten Aktien und 20 Prozent Infrastruktur, Rohstoffe und Edelmetalle um. Das Ergebnis war eine Steigerung der Ausschüttungen von 2,1 auf 3,4 Prozent jährlich, bei gleichzeitig kontrollierter Volatilität.

Gold bewährt sich als Inflationsschutz für Stiftungen

Solche Anpassungen verdeutlichen, wie wichtig ein professionelles Risikomanagement ist, das Chancen aus neuen Anlageklassen nutzt, ohne die Substanz des Stiftungskapitals zu gefährden. Welche Anlageformen bieten sich also in diesem Rahmen an? Hochwertige Unternehmensanleihen oder Pfandbriefe können eine stabile Zinsbasis sichern. Dividendenorientierte Aktien aus Sektoren wie Gesundheit, Basiskonsumgüter oder Versorger tragen durch planbare Ausschüttungen bei, ohne dass dafür Vermögenswerte verkauft werden müssen. Gold bietet zwar keine Zinsen, hat sich aber als Inflationsschutz bewährt. Wichtig ist, dass diese Bausteine nicht isoliert, sondern in einem strategischen Gesamtkonzept eingesetzt werden, das Satzung, Risikotragfähigkeit und das gewünschte Ausschüttungsniveau berücksichtigt.

Mit der wachsenden Vielfalt der Anlageformen steigen auch die Anforderungen an Governance und Transparenz. Stiftungsräte und Gremien erwarten nachvollziehbare Entscheidungsgrundlagen, dokumentierte Prozesse und eine klare Kommunikation. Fachwissen, aber auch die Fähigkeit, Chancen und Risiken verständlich darzustellen, sind zentrale Voraussetzungen. Eine spezialisierte Vermögensverwaltung unterstützt nicht nur bei der Titelauswahl und Risikosteuerung, sondern auch beim Abgleich mit ethischen Anforderungen und Nachhaltigkeitszielen, die für viele Stiftungen inzwischen unverzichtbar sind.

Gerade weil Sicherheit heute nicht mehr durch garantierte Zinsen definiert wird, sondern durch die Resilienz eines Portfolios, ist aktives Management zum Schlüssel für Kontinuität geworden. Wer die Ausschüttungsfähigkeit auf eine breitere Basis stellt, sichert nicht nur die Substanz, sondern auch die Wirkung im Sinne des Stiftungszwecks. Damit werden neue Wege in der Vermögensanlage zu einem zentralen Bestandteil stiftungskonformer Verantwortung.

Über den Autor:



Mirko Kohlbrecher ist Prokurist und Vermögensbetreuer beim Vermögensverwalter Spiekermann & Co.