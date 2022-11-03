Geldpolitik in Europa EZB will kürzere Zinsschritte

Die Europäische Zentralbank bekundet erhebliche Fortschritte bei der Straffung ihrer Geldpolitik. Zugleich äußert sie Bedenken hinsichtlich des Wirtschaftswachstums und der Wirkung der höheren Zinsen am Markt, sagt Konstantin Veit, Portfoliomanager bei PIMCO.

EZB-Chefin Christine Lagarde: Die Europäische Zentralbank strebt weitere Drehs an der Zinsschraube an, setzt aber auf kleinere Zinsschritte

Konstantin Veit

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihren Zinssatz auf der Oktober-Sitzung um weitere 75 Basispunkte auf 1,5 Prozent angehoben. Damit liegt der Leitzins nun innerhalb der Bandbreite der Konsensschätzungen für ein neutrales Zinsniveau für den Euroraum, nämlich zwischen 1,25 bis 2,0 Prozent.

Nach einer für Dezember erwarteten Anhebung um 50 Basispunkte wird die EZB unserer Ansicht nach im nächsten Jahr wahrscheinlich zu kleineren Schritten von 25 Basispunkten übergehen, da der Inflationsdruck allmählich nachlassen dürfte. Ein Leitzins von in der Spitze 2,7 Prozent, den der Markt jetzt einpreist, erscheint angesichts der aktuellen Daten, der großen Unsicherheit in Bezug auf die Inflationsdynamik und im Vergleich zu anderen wichtigen Industrieländern wie dem Vereinigten Königreich oder den USA angemessen.

Die Auswirkungen der quantitativen Straffung werden gegen Ende des Jahres deutlicher zutage treten. Die EZB muss dann klug reagieren, um eine Situation wie unlängst im Vereinigten Königreich zu vermeiden – wo die Bank of England beabsichtigte, die Anleihebestände aus geldpolitischen Erwägungen zu reduzieren, aber plötzlich stattdessen aus Gründen der Finanzstabilität Anleihen erwerben musste.

Wie geht es weiter mit den EZB-Zinsen?

EZB-Präsidentin Christine Lagarde bekräftigte auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Zinssitzung, dass weitere Zinserhöhungen bevorstehen. Die EZB bleibe dabei, das jeweilige Umfeld Sitzung für Sitzung evaluieren zu wollen.

Zugleich räumte Lagarde ein, dass „substanzielle Fortschritte bei der geldpolitischen Straffung“ erzielt worden seien, äußerte aber zunehmende Bedenken hinsichtlich des Wirtschaftswachstums und etwaiger Verzögerungen bei der Wirkung der geldpolitischen Maßnahmen auf die konjunkturelle Entwicklung. Die Marktteilnehmer münzten diese Aussagen sofort in eine kommende Zinserhöhung von lediglich 25 Basispunkten um.

Wie sieht es mit der Bilanz aus?

Wir gehen davon aus, dass die EZB bereits auf der geldpolitischen Sitzung im Dezember eine Entscheidung über die Reinvestition der Erlöse aus ihrem Programm zum Ankauf von Vermögenswerten (APP) treffen wird. Hintergrund dafür ist wiederum ein Hinweis der EZB-Präsidentin Lagarde: Sie gab an, dass die Reinvestition des APP auf einer Sitzung am 5. Oktober diskutiert wurde. Sie wies auch darauf hin, dass die EZB plane, auf ihrer kommenden Dezembersitzung die Grundsätze der Bilanzverkürzung mitzuteilen.

Die APP-Rücknahmen von Beständen des öffentlichen Sektors werden von September 2022 bis September 2023 auf durchschnittlich 22 Milliarden Euro pro Monat geschätzt. Wir gehen davon aus, dass ab dem ersten Quartal 2023 eine Art passiver APP-Run-off stattfinden wird, was im Falle eines harten Stopps der APP-Reinvestitionen einen jährlichen Abbau von Wertpapieren des öffentlichen Sektors in Höhe von rund 250 Milliarden Euro bedeuten würde. Zum Vergleich: Die EZB-Bilanz beläuft sich derzeit auf rund 8,8 Billionen Euro. Bei einem Auslaufen der gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO) würde die EZB-Bilanz bis Ende 2024 um rund 24 Prozent schrumpfen.

Die EZB wies außerdem darauf hin, dass ihr Schwerpunkt weiterhin auf der Normalisierung der Zinssätze und weniger auf dem Abbau der umfangreichen Anleihebestände liege, die in den sieben Jahren der quantitativen Lockerung seit 2015 aufgebaut wurden.

Kommt die Notenbankpolitik im Markt an?

Die EZB beschloss, die TLTRO-Bedingungen zu ändern, um Anreize für Banken zu schaffen, einen Teil ihrer TLTRO-Kredite vorzeitig zurückzuzahlen, insbesondere Geld, das zu reinen Arbitragezwecken aufgenommen wurde. Die Rückzahlung von zu Arbitragezwecken aufgenommenen Geldern dürfte indes kaum Auswirkungen auf die Märkte haben, da diese Mittel bei den nationalen Zentralbanken brachliegen und nie auf den Geldmärkten zirkuliert haben.

Darüber hinaus hat die EZB die Verzinsung von Überschussreserven für Banken nicht geändert und wird weiterhin alle Überschussreserven zum Satz der Einlagefazilität verzinsen. Dies dürfte dazu beitragen, die Befürchtung zu zerstreuen, dass die Banken den ohnehin knappen kurzfristigen Papieren hoher Qualität hinterherlaufen oder die Leitzinsänderungen der EZB nicht in ausreichendem Maße weitergeben.

Mindestreserven werden zum Satz der Einlagefazilität und nicht mehr zum Hauptrefinanzierungssatz (HRG) verzinst, aber wir sehen in dieser Entscheidung keine Auswirkungen auf kurzfristige Aktiva – es handelt sich lediglich um eine Angleichung der EZB-Praxis an die der US-Notenbank.

Dennoch birgt die Normalisierung der Leitzinsen vor dem Hintergrund einer großen Überschussliquidität und knapper Sicherheiten die Gefahr, dass die Neujustierungen der Notenbank ihre Wirkung verfehlen. Wir gehen daher davon aus, dass die EZB weiterhin Optionen zur besseren Steuerung der Geldmarktsätze prüfen wird, möglicherweise nach dem Vorbild der Reverse-Repo-Fazilität der Fed.

Zu den mittelfristigen Optionen gehört ein neues besichertes oder unbesichertes Instrument, das Marktteilnehmern ohne Zugang zur Einlagenfazilität der EZB zur Verfügung steht. Denkbar wäre auch eine groß angelegte Emission von sehr kurzfristigen EZB-Schuldverschreibungen. EZB-Präsidentin Lagarde bezeichnete die Knappheit von Sicherheiten als „ein heikles Thema“ und räumte ein, dass eine vorzeitige TLTRO-Rückzahlung nicht das Allheilmittel sein werde, um alle Probleme zu lösen.

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