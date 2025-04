Jetzt ergeben sich Chancen bei Euro-Hochzinsanleihen

Die sinkenden Zinsen lenken den Blick der Anleger wieder auf Rentenpapiere. Das sich verbessernde wirtschaftliche Umfeld, starke Fundamentaldaten und relativ unterbewerte europäische Anleihen lassen insbesondere High-Yield Papiere attraktiv erscheinen, wenn man als Investor eine Anlage mit niedrigerer Volatilität als Aktien sucht und sein Portfolio diversifizieren möchte. Für Kursgewinne in dieser Anlageklasse sprechen zudem höhere Ratings, eine verbesserte Ertragssituation der Unternehmen sowie Fusionen und Übernahmen.

Was spricht im Augenblick für Fixed Income?

Der Inflationsdruck hat nachgelassen, und die europäischen Zentralbanken haben einen Zinssenkungszyklus eingeleitet. Angesichts sinkender Zinssätze und attraktiver Anleiherenditen haben Anleger nun einen Anreiz, ihr Vermögen aus hochliquiden Papieren in Renten umzuschichten. Der Markt für festverzinsliche Wertpapiere ist jedoch nicht homogen. Die Attraktivität der verschiedenen Segmente dieser breiten Anlageklasse kann variieren, je nachdem, wo wir uns im Marktzyklus befinden. Ein differenzierter Blick ist auf der Suche nach nachhaltigen Renditen empfehlenswert. Unserer Einschätzung nach bieten Euro-Hochzinsanleihen derzeit attraktive Chancen.

Ermutigendes makroökonomisches Umfeld in ganz Europa

Die sich aufhellenden Konjunkturaussichten in Europa dürften sich als günstig für die Bonität der Kreditnehmer im Hochzinssektor erweisen. Die anziehende Nachfrage – gestärkt durch die höheren Staatsausgaben – verbessert die Gewinnsituation der Unternehmen, während sinkende Zinsen auch den Druck auf die Bilanzen verringern dürften. Das Wachstum in Europa stabilisiert sich, wenn auch auf niedrigem Niveau. Im Laufe des Jahres 2025 könnten verschiedene Entwicklungen – wie etwa ein Ende des Ukraine-Krieges – die Wolken über dem Kontinent lichten und die Aussichten weiter verbessern.

Es gibt eine Vielzahl weiterer positiver Faktoren: So dürfte das Ergebnis der Bundestagswahl im Februar zur Bildung einer wirtschaftsfreundlichen Politik führen, die das Wirtschaftswachstum in Europas größter Volkswirtschaft priorisiert. Die Parteien, die eine neue Koalition anstreben, haben sich bereits auf Pläne geeinigt, die Ausgaben in Bereichen wie Verteidigung und Infrastruktur deutlich zu erhöhen.

Die Europäische Kommission hat außerdem einen neuen Plan vorgestellt, der darauf abzielt, die tief verwurzelten strukturellen Probleme der EU anzugehen und das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Die Pläne der Europäischen Kommission, Bürokratie abzubauen und eine Reihe europäischer Unternehmen von den Vorschriften für die Nachhaltigkeitsberichterstattung auszunehmen, unterstreichen den neuen Fokus auf Wachstum und Deregulierung.

Darüber hinaus hat die Europäische Zentralbank (EZB) im Jahr 2024 einen Zinssenkungszyklus eingeleitet. In diesem Jahr werden weitere Lockerungen erwartet – die Zinsen sind im März auf 2,5 Prozent gefallen –, da der Inflationsdruck nachlässt. Die EZB ist auf dem besten Weg, ihren Leitzins bis Mitte des Jahres auf 2 Prozent zu senken.

Solide Fundamentaldaten von Euro-Hochzinsanleihen

In den vergangenen zwei Jahren hat sich der Euro-Hochzinssektor sowohl als widerstandsfähig gegenüber externen Schocks, als auch gegenüber Entwicklungen innerhalb des Hochzinsuniversums erwiesen – was das Potenzial der Anlageklassen zur Diversifizierung des Portfolios unterstreicht. Das zeigt, dass der Sektor heute reifer und von besserer intrinsischer Qualität ist, als noch vor einigen Jahren. Entsprechend sollte das Risiko für Anleihenausfälle abnehmen sowie die Werte weiter steigen – was sich positiv auf die Renditen der Anleger auswirkt.

Die technischen Faktoren, die das Euro-High-Yield-Segment im Jahr 2024 gestützt haben – nämlich die Zuflüsse in Investmentfonds und die Nachfrage nach Sicherheiten für Collateralized Loan Obligations – werden auch 2025 Bestand haben. Die Unternehmensergebnisse in Europa zeigen nach wie vor die Widerstandsfähigkeit der Geschäftsmodelle. Die Gewinnmargen sind stabil, die Ausfallraten sind gesunken, die Kosten sind gut unter Kontrolle und es gibt eine nachhaltige Cash-Generierung. Insgesamt halten die hochverzinslichen Emittenten solide und widerstandsfähige Finanzkennzahlen aufrecht; weitere Verbesserungen im Jahr 2025 sind möglich.

Warum Euro-Hochzinsanleihen?

Nach zwei Jahren starker Performance – 12,78 Prozent im Jahr 2023 und 8,92 Prozent im Jahr 2024 – dürfte der Markt für Euro-Hochzinsanleihen für Anleger attraktiv sein, die auf der Suche nach Erträgen und Kapitalerhalt sind. Die Renditen von 5,03 Prozent bleiben überzeugend – vor allem, wenn die Zinssätze (und Erträge aus Bareinlagen) wie erwartet weiter sinken. Die Anleihen bieten Potenzial für Kapitalzuwachs, da Rating-Upgrades, verbesserte Ertragsberichte, Fusionen und Übernahmen sowie marktbezogene Ereignisse die Preise in die Höhe treiben dürften. Die Renditen sind zudem deutlich höher als bei Staatsanleihen und vielen Investment-Grade-Anleihen.

Auch die Bewertungen sind nachhaltig. Obwohl sich die Spreads – die Differenz zwischen den Renditen von Euro-Hochzinsanleihen und der Benchmark-Rendite – im Jahr 2024 deutlich verengt haben, blieben sie in der Vergangenheit über weite Strecken auf einem ähnlichen Niveau. Es wird erwartet, dass die Nachfrage robust bleibt – was die Renditen stützt – da die Anleger zunehmend von niedrig verzinslichen Geldmarktfonds hin zu höher verzinslichen Unternehmensanleihenfonds wechseln.

Gleichzeitig ist das Angebot begrenzt, da sich die Unternehmen auf das Reduzieren oder Umstrukturieren von Schulden konzentrieren, anstatt Kredite für ihre geschäftliche Expansion aufzunehmen. Als relativ kurzfristige Instrumente sind Euro-Hochzinsanleihen weniger volatil als Aktien. Sie profitieren auch von einer geringeren Korrelation mit Zinsschwankungen als Anleihen mit längerer Laufzeit, was sie widerstandsfähig macht und eine Diversifizierung im Portfolio eines Anlegers ermöglicht.

In dieser sich schnell verändernden Welt betrachten wir bei BNPP AM die Märkte aus mehreren Perspektiven, um die besten Chancen im Euro-Hochzinssektor zu nutzen und langfristige nachhaltige Anlagerenditen für unsere Kunden zu erzielen.

Anleger können von umfangreichem Know-how profitieren

Portfolios werden erstellt, indem Ansichten über die Erwartungen für die Gesamtwirtschaft mit einer eingehenden Analyse einzelner Unternehmen kombiniert werden. Im Rahmen einer High-Conviction-Strategie werden Marktbereiche ins Visier genommen, die das Potenzial haben, den Anlegern Renditen zu liefern – wie zum Beispiel unterbewertete europäische Unternehmensanleihen.

Die Fondsmanager verfügen über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Emittentenauswahl und werden von einem engagierten und erfahrenen internen Kreditanalystenteam unterstützt. Der Fonds kann auf eine Erfolgsbilanz zurückblicken, die bis ins Jahr 2003 zurückreicht, und ein verwaltetes Vermögen von über zwei Milliarden Euro. Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren werden mittels des Prozesses der Anleihenauswahl integriert.

Ziel ist es, das Risiko zu steuern, indem Unternehmen mit begrenztem Risiko und positiven Aussichten über den kurzen Laufzeithorizont ins Visier genommen werden, während diejenigen mit weniger guten Aussichten vermieden werden.