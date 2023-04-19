Volkswirt Ulrich Kater
Die Zinsen bleiben hoch
Corona-Pandemie, Energiekrise, Bankenstress: Überall beweist die Wirtschaft ihre Teflon-Qualitäten, an denen Belastungen schnell abperlen. Besonders Unternehmen aus Deutschland erhalten zu Beginn des zweiten Quartals mit einer höheren Exportnachfrage und neuen Aufträgen ermutigende Impulse. Zuvor hatten bereits die gesunkenen Energiepreise für Entlastung gesorgt, so dass die heraufbeschworene Winterrezession in Deutschland wohl nicht mehr stattfinden wird.