Konjunktur unter Druck Inflationssorgen werden gegen Jahresende abnehmen

Mark Dowding, Bluebay AM

Aufgrund anhaltender Inflationssorgen sind die Renditen in den vergangenen Wochen weltweit gestiegen. In der Eurozone lag die Teuerung im Mai bei über 8 Prozent. Aus unserer Sicht ist es wahrscheinlich, dass sie gegen Ende des dritten Quartals mit 9 Prozent einen Höchststand erreichen wird. Vor diesem Hintergrund sah sich die Europäische Zentralbank (EZB) gezwungen, einen restriktiveren Kurs einzuschlagen. Der Refinanzierungssatz soll bis Ende 2022 auf 0,75 Prozent steigen.

Letztendlich sind wir der Meinung, dass die Inflationsbefürchtungen aufgrund des sich verlangsamenden Wachstums in der Eurozone gegen Ende des Jahres schnell abnehmen könnten. Die Wachstumsaussichten in Europa sind nach wie vor verhalten. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Wirtschaftsleistung auf dem Kontinent im letzten Quartal dieses Jahres schrumpfen wird, liegt aus unserer Sicht bei 50 Prozent. Daher könnte der künftige Zinspfad als zu ambitioniert eingeschätzt werden. Solange der Preisdruck jedoch nicht nachlässt, halten wir eine Stabilisierung der Renditen für unwahrscheinlich.

Derweil weiten sich die Spreads im Euroraum weiter aus. Denn die EZB nennt nur wenige Einzelheiten zu den Maßnahmen, mit denen ein mögliches Fragmentierungsrisiko eingedämmt werden soll. Auch die Renditeaufschläge für Unternehmen in der Eurozone haben sich als Reaktion auf steigende Inflations- und sinkende Wachstumserwartungen erhöht. Aktuell sieht es so aus, als müssten die Spreads in der Peripherie noch weiter steigen, damit sich die Währungshüter zu einer Reaktion gezwungen sehen.

US-Notenbank bleibt auf restriktivem Kurs

In den USA schaut die Lage besser aus. Dort deutet einiges darauf hin, dass die rasche Verschärfung der finanziellen Bedingungen durch die US-Notenbank Fed allmählich die gewünschte Wirkung zeigt. Wir rechnen jedoch damit, dass der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC) seinen restriktiven Kurs beibehalten wird, bis der Preisdruck deutlich nachlässt. Daher gehen wir davon aus, dass die US-Zinsen bis Ende des Jahres in Richtung 3 Prozent steigen werden.

Die US-Wirtschaftsdaten sind nach wie vor relativ robust. Angesichts der soliden finanziellen Situation von Verbrauchern und Unternehmen halten wir das Risiko einer Rezession weiterhin eher für gering.