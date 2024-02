Was Anfang des Jahres eher als vage Möglichkeit daherkam, hat sich in erstaunlich kurzer Zeit konkretisiert: Die Europäische Zentralbank (EZB) wird aller Voraussicht nach mit einer ersten Zinssenkung im Sommer eine erneute Zinswende einläuten.



Damit wäre eine der spektakulärsten Restriktionsphasen der jüngsten Jahrzehnte beendet. Zwar wirken die restriktiven Kräfte der bisherigen Zinserhöhungen noch nach. Die Bremswirkungen dürften jedoch im Jahresverlauf verblassen.



Januar-Sitzung der EZB war Ausdruck eines Kursschwenks Im Anschluss an ihre Januarsitzung wiederholte die EZB ihre Einschätzung, dass die Geldpolitik für ausreichend lange Zeit restriktiv bleiben müsse. Im Einklang...