Volkswirt Ulrich Kater
Ist der Zins-Tunnel länger als erwartet?
Während viele Marktteilnehmer in der ersten Jahreshälfte noch glaubten, das Ende des Zins-Tunnels sei bereits in Sicht, erwarten sie nun Hindernisse. Grund ist die besser als erwartet laufende Konjunktur.
In den vergangenen Wochen hat sich die Zinsangst wieder breit gemacht. Die Idee einer Zinspause ist zwar weiterhin die Grundhypothese an den Märkten. Allerdings könnte diese Pause auf einem höheren gelegenen Rastplatz stattfinden als bislang erwartet.