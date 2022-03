Immobilienprofi Volker Arndt Immobilieninvestoren müssen die Zinswende nicht fürchten

Volker Arndt, US Treuhand

Während die EZB trotz hoher Inflation weiter zögert, ist die Zinswende in den USA längst gelebte Realität: Am Kurs entschlossener Zinsschritte hält Fed-Chef Jerome Powell jedenfalls trotz des Ukraine-Kriegs fest, bis zu sieben Zinsschritte erwarten Marktbeobachter im laufenden Jahr. An den Märkten sind höhere Zinsniveaus schon seit Herbst 2021 fest eingepreist. Das hat auch den US-Dollar gegenüber dem Euro nachhaltig gestärkt. Zwar kommen auch die USA aus einem absoluten Zinstief, das aber nur zwei Coronajahre lang anhielt. Negative Nominalzinsen wie in der Eurozone hat es zudem dort nie gegeben.



Das Vorgehen der USA ist absolut richtig. Das Festhalten der Europäer am Nullzins lässt sich angesichts eigentlich überschuldeter Mitgliedsländer zwar erklären, ist aber trotzdem falsch. Auch der Ukraine-Krieg kann keine Begründung darstellen. Zwar gehen mit ihm gravierende konjunkturelle Risiken einher, aber eben auch ein weiterer kräftiger Inflationsschub. Sparer und Kapitalanleger im Euroraum leiden somit unter einer schlimmer werdenden finanziellen Repression aus negativen Realzinsen – mit allen gesellschaftlichen Folgen, die dies langfristig für die Altersvorsorge bedeuten –, während sich die USA langsam, aber sicher wieder auf den Pfad der geldpolitischen Normalisierung begeben.

Zinsen – gute Nachricht für US-Haushalte

Für die meisten amerikanischen Haushalte ist das eine gute Nachricht. Denn Zinsen sind gut und sinnvoll. Die Amerikaner bekommen für ihre Ersparnisse höhere Zinsen und ihre Kapitalanlagen werfen Renditen ab, die einen langfristigen Vermögensaufbau für die Altersvorsorge überhaupt erst ermöglichen. Zwar ist die Inflation auch in den USA derzeit sehr hoch, der Realzins somit oft negativ. Doch genau das will und wird die Fed mit ihrer Zinswende erfolgreich zurückdrängen. Selbst für die US-amerikanische Volkswirtschaft ist es langfristig keine schlechte Nachricht, wenn Risiken wieder angemessener bepreist werden – gerade in einer heiß laufenden und von Inflation geprägten Konjunkturphase. So beugt man künftigen Wirtschafts- und Finanzkrisen vor.

Doch was passiert mit den Vermögenswerten wie zum Beispiel Immobilien, die nicht zuletzt aufgrund der Niedrigzinsen in den vergangenen Jahren einen Höhenflug erlebten? Müssen deren Investoren bei einer Zinswende nicht mit empfindlichen Wertkorrekturen rechnen?

Antwort: Nur wenn sie in den vergangenen Monaten und Jahren jede Preiseskapade mitgemacht haben. Wer Vernunft walten ließ, hat bei den Ankaufsmultiplikatoren Maß gehalten und kann veränderten Marktbewertungen oder Exit-Szenarien gelassen entgegenblicken. Und wer langfristige Darlehensverträge zu festen Konditionen abgeschlossen hat, muss auch bei den Finanzierungszinsen nicht mit bösen Überraschungen rechnen.

Renditen in USA und Europa

Das gilt umso mehr in den USA, wo die Ankaufsrenditen (Cap-Rates) am Immobilienmarkt nie so weit gesunken waren wie in Kerneuropa – außer in einzelnen heiß gelaufenen Küstenmetropolen. In den Städten und Metropolregionen im Sunbelt konnten Anleger auch im Zinstief stets auf gesunde Wachstumsraten und auskömmliche inflationsbereinigte Renditen setzen. Und wenn nun auch in den USA die eine oder andere kleine Marktübertreibung wieder auf den Boden der Tatsachen geholt wird, ist das eine gute Nachricht.

Eine Zinswende war und ist fast immer ein erfreuliches Signal. Aktuell ist sie in den USA Ausdruck einer so starken Konjunkturentwicklung, dass die Wirtschaft an Kapazitätsengpässe stößt. Und mit dem langsam absehbaren Ende des pandemischen Zustands wird nun auch die außergewöhnliche Nullzinspolitik schrittweise beendet und in den normalen Modus zurückgeführt. Beides sind gute Nachrichten.

In Europa hingegen fürchtet man eine Zinswende und ihre möglichen Folgen – weil sich Haushaltspolitiker dann wieder ihrer Verantwortung stellen müssten. Hemmungslose Marktübertreibungen würden schonungslos offenkundig, und manche Banken kämen kurzfristig gehörig ins Schlingern. Lieber bleibt man beim langsamen Siechtum mit Zombie-Unternehmen, Zombie-Banken und Zombie-Staaten – zum Leidwesen von Sparern und Anlegern, die nichts anderes wollen als eine sichere Altersvorsorge.



Über den Autor:

Volker Arndt ist Geschäftsführer bei US Treuhand. Das Unternehmen hat sich auf Anlagen in US-Immobilien spezialisiert.