Bluebay-Investmentchef Zinsen steigen in der Spitze auf über 2,5 Prozent

Die globalen Anleiherenditen sind in der vergangenen Woche etwas von ihren Höchstständen zurückgekommen: Die US-Notenbank hat angekündigt, ihre Geldpolitik anzupassen. Ein erster Zinsschritt im März, im Zuge der Drosselung des Anleihekaufprogramms, ist wahrscheinlich.

US-Volkswirte haben in dieser Woche darauf hingewiesen, dass die Fed im Jahr 2022 vor vier Zinserhöhungen steht – sofern die Risiken weiter nach oben tendieren und steigende Löhne auf einen angespannten Arbeitsmarkt treffen sowie Zweitrundeneffekte die Inflation weiter anheizen. Schon jetzt ist der Preisanstieg mit 7,0 Prozent bereits auf ein 39-Jahres-Hoch geklettert.

Rasche Rückführung der lockeren Geldpolitik

Die Fed hat sich daher in den vergangenen Monaten zunehmend falkenhaft gezeigt. Jerome Powells Aussage in dieser Woche deutet darauf hin, dass die Währungshüter die Zinssätze in den nächsten Jahren möglicherweise über das neutrale Niveau hinaus anheben müssen. Das deutet darauf hin, dass der Zinszyklus in der Spitze einen Wert jenseits von 2,5 Prozent erreichen wird.

Die Verringerung der Bilanzsumme durch eine quantitative Straffung wird wahrscheinlich in diesem Sommer beginnen. Viele Marktbeobachter gehen davon aus, dass das Tempo des Bilanzabbaus höher sein wird als in der Vergangenheit, aber in welcher Form der Abbau vonstattengehen könnte, ist noch umstritten. Da die Fed die finanziellen Rahmenbedingungen genau im Blick behält, dürfte die Widerstandsfähigkeit von Risikoanlagen selbst bei einer recht betriebsamen Rückführung der lockeren Geldpolitik gewährleistet sein.