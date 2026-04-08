Steigende Energiepreise, ein Krieg in der Golfregion – und die Märkte fordern höhere Zinsen. Aus Sicht von Dekabank-Chefvolkswirt Kater wäre das jedoch genau die falsche Reaktion.

Die Botschaft der Kapitalmärkte an die Zentralbanken schien glasklar: Die Leitzinsen müssen herauf! Noch vor Beginn des Kriegs im Iran wurden eher Zinssenkungen gesehen. Von der US-Notenbank Fed wurden sogar ein bis zwei Schritte bis zum Jahresende erwartet, und selbst für die Europäische Zentralbank (EZB), die eigentlich Stabilität des Leitzinsniveaus signalisierte, tippte der Markt tendenziell auf eine Zinssenkung im Jahresverlauf.

Inzwischen haben sich diese Erwartungen ins Gegenteil verkehrt: In den USA preisen die Marktteilnehmer nun eine geringe Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung ein, für die EZB waren zwischenzeitlich sogar vier Zinserhöhungen auf dem Radar, bevor sich die Markterwartungen auf gut zwei Zinsschritte einrichteten. Die Zinsstrukturkurve reagierte entsprechend. Zweijährige Renditen machten einen Sprung nach oben. Am langen Ende stieg das Renditeniveau ebenfalls spürbar an: zehnjährige Staatsrenditen erhöhten sich in den ersten vier Wochen seit Kriegsausbruch in der Golfregion in der Spitze um mehr als 50 Basispunkte, sowohl in den USA als auch im Euroraum.

Strengere Geldpolitik könnte die Konjunktur zusätzlich schwächen

Diese Erwartungen sind bemerkenswert, widersprechen sie doch grundlegenden Regeln der Geldpolitik: Bei einem negativen Angebotsschock – und das sind steigende Energiepreise – sollten Zentralbanken die Geldpolitik unverändert lassen, da höhere Energiepreise vor allen Dingen bremsend auf das Wirtschaftswachstum wirken. Zwar steigt die Inflationsrate zunächst einmal an. Nach dieser Phase bewirkt eine schwächere Nachfrage jedoch einen gegenläufigen Impuls: Die Inflation sinkt.

Steigende Energiepreise sorgen auch ohne Eingriffe der Notenbanken dafür, dass weniger Energie verbraucht wird. Es braucht keine restriktive Geldpolitik mehr. Im Gegenteil: Eine strengere Geldpolitik könnte die Konjunktur in einer solchen Phase zusätzlich schwächen und damit sogar deflationäre Gefahren heraufbeschwören.

Zentralbanken sollten Vertrauen in die Inflationsbekämpfung signalisieren

Es sei denn, der Ölpreisanstieg wäre der Startschuss zu einer Aufholjagd zur Kompensation der gestiegenen Preise. Unternehmen geben gestiegene Kosten an ihre Kunden weiter, das hat wiederum höhere Lohnforderungen zur Folge, was die nächste Runde an Preissteigerungen mit sich bringt. Die Inflationserwartungen werden angeheizt.

Eine solche Entwicklung kann nur dann geschehen, wenn von irgendwoher zusätzliche Nachfrage auftaucht: die privaten Haushalte sparen nicht mehr oder lösen sogar Vermögen auf, der Staat verschuldet sich, um die Haushalte für die erlittenen Kaufkraftverluste zu kompensieren. Deshalb sollten Zentralbanker in solchen Situationen entschlossen kommunizieren, dass sie bei Bedarf gegensteuern werden, um Vertrauen in die Inflationsbekämpfung zu signalisieren.

Anleihemärkte haben bereits korrigiert

Wie sieht der gegenwärtige Stand der Dinge aus? Phase Eins des Energiepreisschocks ist unterwegs: Ausschließlich den Energiepreisen ist der Anstieg der europäischen Inflationsrate im März zuzuschreiben. Das wird in den kommenden Monaten nicht so bleiben, wenn steigende Energiekosten auch in andere Preise weiter gewälzt werden. Dadurch wird die Inflation im Euroraum vorübergehend sogar über 3 Prozent steigen. Vom Ausmaß dieser weiteren Preissteigerungen sowie möglichen Reaktionen bei Lohnverhandlungen wird die EZB abhängig machen, wie stark sie die Leitzinsen im Jahresverlauf erhöht. Die Notenbank hat bereits kommuniziert, dass sie mit geldpolitischen Reaktionen nicht so lange warten möchte wie beim letzten Energiepreisschock vor drei Jahren.

Allerdings deuten zurzeit die Inflationserwartungen für die mittlere Frist eher auf Konjunktursorgen als auf Inflationsprobleme hin. Zudem sind die Rahmenbedingungen heute andere als beim Ausbruch des Ukrainekriegs: Die Zinsen liegen insgesamt höher und der Arbeitsmarkt ist schwächer. Diese Umstände deuten darauf hin, dass eine geldpolitische Straffung am Ende nicht so stark ausfallen dürfte, wie zeitweilig an den Märkten befürchtet. Mit zunehmender Dauer des Iran-Kriegs haben die Anleihemärkte bereits die eine oder andere Übertreibung korrigiert.