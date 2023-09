Restriktive Geldpolitik Anleihenfonds statt US-Staatsanleihen könnten jetzt Mehrwert bieten

Als die Fed mit ihren Zinserhöhungen begann, schichteten viele Anleger in kürzer laufende Treasury Bills (US-Schatzwechsel) um – wegen ihrer vergleichsweise hohen Renditen und der Angst vor Verlusten mit länger laufenden Titeln. Jetzt, da das Ende der Zinserhöhungen absehbarer wird, halten wir Anleihenfonds wieder für interessant. Die 1-Jahres-Rendite ist heute so hoch wie am Ende der letzten sechs Zinserhöhungszyklen der Fed oder nur wenig niedriger. In den zwölf Monaten nach dem Höchststand der 1-Jahres-Rendite verzeichneten Indizes für Kurzläufer, Anleihen mittlerer Laufzeit sowie Unternehmensanleihen meist höhere Erträge. Anleihen könnten volatil bleiben, doch scheint das Ende der Zinserhöhungen ein guter Zeitpunkt für eine längere Duration oder einen höheren Credit-Anteil.

Grafik 1: Investitionen in US-Staatsanleihen nach dem Ende der Zinserhöhungen waren meist nicht optimal

1 Kurzläufer gemessen am Bloomberg 1–3 Year US Government/Credit Bond Index, Anleihen mittlerer Laufzeit gemessen am Bloomberg US Corporate Bond Index, Unternehmensanleihen gemessen am Bloomberg US Aggregate Bond Index.

Quelle: Indexdaten von Morningstar Direct, US-Staatsanleihenrenditen von der Federal Reserve Bank of St. Louis. Für den 1-Jahres-Ertrag von US-Staatsanleihen wurde angenommen, dass man beim Höchststand der US-1-Jahres-Rendite investiert hat. Wert und Ertrag von Investmentfonds schwanken aufgrund des Marktumfelds.

Opportunitätskosten

Wie die folgende Tabelle zeigt, hätte man mit Anleihenfonds in den sechs Zeiträumen vermutlich mehr verdient als mit US-Staatsanleihen.

Der Preis für höhere Erträge sind aber oft höhere Risiken, sodass Wert und Ertrag bei Marktveränderungen stärker schwanken.

Grafik 2: Was aus 100.000 US-Dollar2, angelegt beim Höchststand der 1-Jahres-Rendite, in 12 Monaten geworden wäre (in US-Dollar)

2 Angegeben ist der Gesamtertrag des Index unter der Annahme, dass alle Ausschüttungen laufender Erträge und Kursgewinne wieder angelegt werden. Erträge über denen von US-1-Jahres-Anleihen sind grün unterlegt.

Indexdefinitionen: Kurzläufer (Investmentgrade-Unternehmensanleihen und Staatsanleihen mit 1 bis 3 Jahren Laufzeit): Bloomberg 1–3 Year US Government/Credit Bond Index. Unternehmensanleihen (steuerpflichtige Investmentgrade-Unternehmensanleihen mit festen Coupons): Bloomberg US Corporate Bond Index. Anleihen mittlerer Laufzeit (Staats-, Unternehmens- und Hypothekenanleihen sowie Asset-Backed Securities mit Investmentgrade-Status und mindestens 1 Jahr Restlaufzeit): Bloomberg US Aggregate Bond Index.

Quelle: Morningstar Direct. Für den 1-Jahres-Ertrag von US-Staatsanleihen wurde angenommen, dass man beim Höchststand der US-1-Jahres-Rendite investiert hat.