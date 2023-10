Noch immer sind Finanzen und Wirtschaft dabei, sich an das rasant gestiegene Zinsniveau anzupassen. Das ist mit vielen Friktionen verbunden. So muss sich etwa die Bauindustrie an einen Nachfrageeinbruch anpassen. Investitionsgüterhersteller erleben weltweit eine Flaute. Und insbesondere die Finanzwirtschaft muss die Reaktionen von Sparern und Investoren in ihren Bilanzen managen. Alles zusammen bremst die gesamtwirtschaftliche Nachfrage ab und das ist auch der Effekt, den die Notenbanken erreichen wolle. Denn ein Nachfrageüberhang gilt als Auslöser der Inflation. Ist der Überhang abgebaut, geht die Inflation wieder in den Bereich zurück, den die Notenbanken der Wirtschaft vordefinieren:...

Noch immer sind Finanzen und Wirtschaft dabei, sich an das rasant gestiegene Zinsniveau anzupassen. Das ist mit vielen Friktionen verbunden. So muss sich etwa die Bauindustrie an einen Nachfrageeinbruch anpassen. Investitionsgüterhersteller erleben weltweit eine Flaute. Und insbesondere die Finanzwirtschaft muss die Reaktionen von Sparern und Investoren in ihren Bilanzen managen.

Alles zusammen bremst die gesamtwirtschaftliche Nachfrage ab und das ist auch der Effekt, den die Notenbanken erreichen wolle. Denn ein Nachfrageüberhang gilt als Auslöser der Inflation. Ist der Überhang abgebaut, geht die Inflation wieder in den Bereich zurück, den die Notenbanken der Wirtschaft vordefinieren: auf einen engen Zielkorridor um die 2 Prozent.

Wirkungen des Zinsanstiegs auch noch im Jahr 2024 abwarten

Bislang sind die dafür notwendigen Anpassungen in den großen Volkswirtschaften im Großen und Ganzen machbar gewesen. Die aus der Vergangenheit in solchen Fällen des plötzlichen Zinsanstiegs zur Genüge bekannten Unfälle in Finanzsystem oder Konjunktur sind ausgeblieben. Das ist eine gute Nachricht, denn irgendwann ist die Gewöhnung an das „neue“ Zinsniveau angeschlossen. Allerdings darf man sich auch nicht zu früh zurücklehnen. Ökonomen und Bankenaufsicht weisen zurecht darauf hin, dass sich das Medikament der höheren Zinsen nur langsam im Körper der Wirtschaft verteilt und daher die weiteren Wirkungen auch noch im Jahr 2024 abgewartet werden müssen.

Am Kapitalmarkt scheinen die höheren Notenbankzinsen auch erst jetzt richtig angekommen zu sein. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen und damit das gesamte Zinsspektrum im Euroraum war in den vergangenen beiden Monaten um mehr als einen halben Prozentpunkt angestiegen. Zwischenzeitlich war die Marke von 3 Prozent erreicht worden, bevor die neuerliche militärische Eskalation im Nahen Osten einen Fluchtreflex in die sicheren Staatsanleihen auslöste und damit die Renditen wieder etwas absenkten. Der Zinsanstieg am langen Ende war auch maßgeblich aus dem US-Kapitalmarkt ausgelöst worden. Auch hier wurden Renditeniveaus erreicht wie zuletzt vor der Finanzkrise im Jahr 2008.

Kein langanhaltendes Inflationsszenario erwartet

Die Gründe für die jüngste Anhebung des allgemeinen Zinsniveaus liegen in der Kommunikation der Notenbanken. Sie machten deutlich, dass die Rücknahme ihres restriktiven Kurses wohl etwas länger auf sich warten lassen würde, als es viele Kapitalmarktteilnehmer erwartet hätten. Insbesondere die US-Fed schreckte den Markt mit einer Fast-Ankündigung eines weiteren Zinsschrittes im November auf. Auch die EZB vollzog mit ihrer jüngsten Anhebung des Einlagensatzes im September auf 4 Prozent nochmal einen Schritt, den ihr viele Marktteilnehmer nicht zugetraut hatten. Es gibt noch andere Faktoren, die höhere Zinsen begünstigen, darunter insbesondere der Rückzug der Notenbanken als Nachfrager auf den Märkten für Staatsanleihen.

Die Zinsbewegungen können als Normalisierung im Finanzsystem betrachtet werden. In der vergangenen Dekade drohte sich im Euroraum ein deflationäres Szenario breitzumachen. Dies war insbesondere durch die zwei Mega-Nachfrageschocks der Finanzkrise und einige Jahre später der Coronakrise ausgelöst worden. Ironischerweise barg gerade die Coronakrise mit den immensen Finanzprogrammen für Unternehmen und Bevölkerung den Schlüssel zur Beendigung dieser Nachfrageschwäche.

Die deflationäre Bedrohung ist abgewehrt, wurde sogar von der Gefahr einer langanhaltenden Inflation abgelöst. Die Marktteilnehmer gehen zwar fest davon aus, dass es nicht zu einem langanhaltenden Inflationsszenario kommen wird. Trotzdem muss das Zinsniveau ein neues Gleichgewicht finden. Bei den Renditen im langfristigen Bereich ist wohl der Großteil dieser Anpassung bereits erreicht. Bei den kurzfristigen Geldmarktzinsen sollte es schon im kommenden Jahr wieder etwas abwärts gehen. Nullzinsen sind jetzt jedoch außer Reichweite, es sei denn, dass die Weltwirtschaft wieder von unerwarteten großen Nachfrageschocks ereilt wird.