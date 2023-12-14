Ein vorweihnachtlicher Zinssenkungsoptimismus beflügelt derzeit die Börsen im Euroraum und den USA. Doch die ambitionierten Hoffnungen auf schnelle Zinsschritte nach unten könnten enttäuscht werden, sagt Ann-Katrin Petersen, Senior-Kapitalmarktstrategin bei BlackRock.

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Wenn Madame Lagarde am Donnerstagnachmittag bei der Pressekonferenz vor die Mikrofone tritt, wird sie vor einer Gratwanderung stehen. Wahrscheinlich wird sie wiederholen, dass „Gespräche über Zinssenkungen verfrüht sind“ und „eine ungerechtfertigte Lockerung der finanziellen Bedingungen bedeutet, dass die Geldpolitik möglicherweise länger straff bleiben muss“.

Gleichzeitig dürften die EZB-Experten angesichts der zuletzt eher schwachen Konjunkturdaten die Wachstumsprognosen leicht nach unten revidieren. Spannender noch wird sein, ob auch die aktualisierten Inflationsprognosen der EZB heruntergesetzt werden, insbesondere wie schnell die EZB eine Rückkehr der Inflationsrate zu ihrem 2-Prozent-Inflationsziel erwartet.

Den ausführlichen BlackRock Marktausblick von Ann-Katrin Petersen, Senior-Kapitalmarktstrategin bei BlackRock, und Dr. Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie bei BlackRock, können Sie hier nachlesen.