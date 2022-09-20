Finanzexperte Jan Viebig
Notenbanker sehen wirtschaftliche Lage überraschend optimistisch
Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst der Inflation. Die Preissteigerungen sind mit 9,1 Prozent im August so hoch wie nie seit Bestehen der Eurozone. In ihrem Statement zur letzten Sitzung am 8. September 2022 geht die EZB von weiter erhöhtem Preisdruck über die nächsten beiden Jahre aus. Als Grund werden vor allem stark steigende Energie- und Lebensmittelpreise angeführt. Diese waren im August für zwei Drittel des Preisanstiegs verantwortlich.