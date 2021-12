Zinsfalle, Beipackzettel und Rumgewurschtel: Die meistgeklickten News 2011

Schützt Gold wirklich vor Inflation? Eine Analyse in zehn Grafiken.Der Dax nimmt Kurs auf 8.000 Punkte, in Fußgängerzonen stehen Goldautomaten, und die Konjunktur brummt. Ist die Stimmung besser als die Lage? Ein runder Tisch, drei Finanzexperten, DAS INVESTMENT und viele offene Fragen.Post aus Sankt Augustin: Der Fondsexperte Björn Drescher hat sich dem Immobilienfonds-Chaos der vergangenen Tagen – rund um den AGI Premium Management Immobilien Anlagen – nochmal angenommen und ordnet die Geschehnisse ein. Zum Fazit braucht es derzeit Ironie.Er warnte vor der Finanzkrise und veröffentlichte vor kurzem die Streitschrift „Stoppt das Euro-Desaster!“. Max Otte leitet das Institut für Vermögensentwicklung und managt den Aktienfonds PI Global Value (WKN: A0NE9G). Und er fordert eine kleinere Eurozone.Acht Börsentage, die Aktienindizes rund um den Globus schlimme Verluste bescherten. Wir haben nachgesehen, wie sich globale Aktienfonds in dieser Zeit geschlagen haben. Zwei sind sogar im Plus.Des Deutschen liebste Altersvorsorge gerät ins Wanken. Zwei Drittel der Versicherer haben für 2011 ihre Überschussbeteiligung gesenkt, und mit dem Garantiezins geht es auch bergab. Was ist jetzt zu tun? DAS INVESTMENT.com lädt zur Fragestunde.Der Rohstoff-Boom ist noch lange nicht zu Ende, eine Blase nicht in Sicht. Fallen die Preise von Kupfer, Kohle und Co. kurzfristig, sollten Anleger nachkaufen. DAS INVESTMENT.com zeigt, welche Produkte sich dafür am besten eignen.Blase oder Super-Zyklus? Wenn es um Rohstoffe geht, ist Jim Rogers nicht zimperlich. Im Gespräch mit DAS INVESTMENT.com gibt sich der Star-Investor entsprechend kämpferisch. Ein Gespräch über Drecksarbeit, billiges Bier und Bergarbeiter.Seit 1. Juli 2011 sind Produktinformationsblätter (PIB) in der Anlageberatung vorgeschrieben. Bei Investmentfonds sind die sogenannten Key Investor Information Documents (KIIDs) Pflicht. DAS INVESTMENT.com beantwortet die wichtigsten Fragen.Mittagessen mit Eckhard Sauren. Mit dem Kölner Dachfonds-Manager geht es in die feine Hamburger „Küchenwerkstatt“. Ein Gespräch zu drei Gängen über Schwellenländer, Dachfonds und edle Vierbeiner.