„Zinshorror“ in Bildern 10 lustig-schaurige Grafiken von der DWS zu Halloween

Geister, Fledermäuse, ein skelettierter Bundesadler: Im schaurig-schönen Gewand präsentiert zu Halloween auch die DWS/Deutsche Asset Management ihr Angebot. Die Seite Zinshorror.de verkündet Fakten zur Geldanlage in Deutschland (welche Renditen bringen Staatsanleihen, wie viel Geld schlummert inaktiv auf hiesigen Konten, was ist von einer Anlage in Aktien zu erwarten) und gibt Tipps: Ratschläge, die die Asset-Management-Industrie nicht müde wird zu wiederholen, um Kunden für eine Fondsanlage zu begeistern. Ein altbekannter Hut, könnte man meinen. Hier ist er jedoch besonders schön verpackt.



Zur Seite Zinshorror.de >>