Peter Sartori, Portfoliomanager der Templeton Growth (Euro) Strategie, zum Börsenjahr 2025, zur Titelselektion – und warum Europa, Japan und Health Care derzeit überzeugen.

Herr Sartori, seit Anfang 2025 verantworten Sie gemeinsam mit Christopher Peel und Warren Pustam das Portfoliomanagement des Templeton Growth (Euro) Fund. Was hat sich mit der neuen Teamstruktur verändert?

Peter Sartori: Der Kern der Strategie bleibt unverändert. Das neue Team bringt zusätzliche Perspektiven und eine stärkere Verzahnung von Research und Portfoliokonstruktion. Investmententscheidungen entstehen aus intensiven Diskussionen, in denen unterschiedliche Einschätzungen zusammengeführt werden. Das stärkt die Qualität und Disziplin im Prozess.

Der Fonds im Volumen von 7,9 Milliarden Euro verfolgt einen klar langfristigen Ansatz. Wie schaffen Sie es, diesen Anspruch im oft sehr kurzfristig getriebenen Marktumfeld durchzuhalten?

Sartori: Das ist in der Tat eine der größten Herausforderungen. Kurzfristige Marktbewegungen erzeugen permanent Handlungsdruck, insbesondere in Phasen erhöhter Volatilität. Unser Ansatz ist es, diesem Druck bewusst nicht nachzugeben. Wir investieren auf Basis fundamentaler Überzeugungen, die wir über mehrere Jahre hinweg modellieren. Unsere Prognosen reichen in der Regel fünf Jahre und darüber hinaus. Kurzfristige Schwankungen sind dabei eher Chancen als Risiken, sofern sich die langfristige Investmentthese nicht verändert hat.

Im Zentrum Ihrer Strategie steht die Aktienauswahl. Wie gehen Sie dabei vor?

Sartori: Am Anfang steht eine sehr gründliche Fundamentalanalyse, die sowohl die Ertragskraft als auch die Bewertung eines Unternehmens in den Fokus rückt. Ergänzt wird dies durch eine umfassende ESG- und Risikobewertung. Auf dieser Basis erstellen wir langfristige Finanzmodelle, die mögliche Entwicklungspfade abbilden. Die Ergebnisse werden im Team diskutiert, wöchentlich in unseren Research-Meetings intensiv hinterfragt und schließlich durch den Director of Research freigegeben. Alle Analysen und Modelle fließen in unsere Templeton Equity Database ein, die das Rückgrat unseres Investmentprozesses bildet.

Der Templeton Growth (Euro) Fund weist mit mindestens 75 Prozent einen sehr hohen Active Share auf. Was bedeutet das konkret für die Anleger und Anlegerinnen?

Sartori: Ein hoher Active Share bedeutet, dass sich das Portfolio deutlich von der Benchmark unterscheidet. Wir investieren nicht aus Benchmark-Zwängen heraus, sondern konzentrieren uns auf unsere besten Ideen. Das Portfolio umfasst 50 bis 70 Titel und ist in der Regel nahezu vollständig investiert. Für Anleger heißt das: Sie erhalten ein wirklich aktives Produkt, bei dem die Wertentwicklung primär aus der Titelselektion resultiert.

Das Jahr 2025 war von Rotationen geprägt. Wie ordnen Sie das Börsenjahr ein?

Sartori: 2025 war ein Jahr mit moderaten Gesamtgewinnen, aber erheblichen Verschiebungen zwischen Regionen und Sektoren. Besonders auffällig war die zunehmende Marktführerschaft Europas, unterstützt durch verbesserte politische Impulse und eine Umschichtung der Kapitalströme weg von den USA. Der US-Markt war deutlich uneinheitlicher, während Asien von einem schwächeren US-Dollar profitierte. Ein Umfeld, in dem aktives Management mit flexiblen Anpassungen klar im Vorteil war.

Der Templeton Growth (Euro) Fund erzielte 2025 eine Rendite von 8,3 Prozent. Was waren die wichtigsten Performance-Treiber?

Sartori: Ganz klar die Aktienauswahl. Makro- oder Stilfaktoren spielten eine untergeordnete Rolle. Besonders positive Beiträge kamen aus den Bereichen Technologie, Industrie und Gesundheitswesen. Titel wie Alphabet, Nvidia, Samsung und TSMC profitierten von Wachstum in Cloud, digitaler Werbung und KI. Im Industriesektor überzeugten unter anderem der Triebwerkshersteller Rolls-Royce und der Hightech-Zulieferer Amphenol durch operative Fortschritte und steigende Profitabilität. Zudem zahlte sich unsere Übergewichtung in Europa und Asien aus.

“ Europa ist gut positioniert für eine stabile, wenn auch nicht spektakuläre Performance – was in einem volatileren globalen Umfeld durchaus ein Vorteil ist. Peter Sartori Portfoliomanager der Templeton Growth (Euro) Strategie

Der Gesundheitssektor entwickelte sich über einen längeren Zeitraum unterdurchschnittlich und blieb in vielen Portfolios hinter den Erwartungen zurück. Warum haben Sie hier gezielt aufgestockt?

Sartori: Trotz einer Phase deutlicher Underperformance sind die Fundamentaldaten vieler Unternehmen intakt geblieben, während die Bewertungen zunehmend attraktiv geworden sind. Das Pharmaunternehmen Eli Lilly profitierte beispielsweise von der starken Nachfrage nach GLP-1-Therapien, während der Laborausstatter Thermo Fisher von einer Stabilisierung im Life-Sciences-Bereich getragen wurde. Gleichzeitig haben wir uns konsequent von Positionen getrennt, bei denen sich das Risiko-Ertrags-Profil verschlechtert hat – etwa beim US-Gesundheitskonzern UnitedHealth.

Ein Blick nach vorn, auch wenn es in sehr turbulenten, volatilen Zeiten schwerfällt: Wie beurteilen Sie die Marktaussichten für die kommenden Jahre?

Sartori: Grundsätzlich bleiben wir konstruktiv, aber vorsichtig. Die Kurssteigerungen im Jahr 2025 haben dazu geführt, dass Aktien in manchen Bereichen nun höher bewertet sind und weniger günstig erscheinen. In den USA stellt sich die Frage, ob sich die Marktführerschaft über das KI-Segment hinaus verbreitern kann. Erwartete Zinssenkungen im Zusammenhang mit einer ab 2026 möglichen lockereren Geldpolitik sollten zyklische Sektoren wie Konsum und Rohstoffe fördern.

Europa bleibt im Fonds übergewichtet. Was spricht weiterhin für die Region?

Sartori: Die Fundamentaldaten haben sich erkennbar verbessert, und die Bewertungen sind nach wie vor attraktiv. Unternehmen zeigen eine robuste Rentabilität, und sowohl defensive Sektoren als auch Finanzwerte leisten positive Beiträge. Aus unserer Sicht ist Europa gut positioniert für eine stabile, wenn auch nicht spektakuläre Performance – was in einem volatileren globalen Umfeld durchaus ein Vorteil ist.

Japan haben Sie unlängst von neutral auf übergewichtet angehoben. Was hat den Ausschlag gegeben?

Sartori: Der politische und geldpolitische Wandel ist hier entscheidend. Der Regierungswechsel begünstigt Reformen, und die Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik signalisiert eine Normalisierung der wirtschaftlichen Bedingungen. Steigende Zinsen sind für japanische Banken tendenziell positiv, da sie die Ertragslage verbessern. Zudem könnte eine allmähliche Yen-Erholung die heimische Wirtschaft stützen. In Summe sehen wir hier ein attraktives Chancen-Risiko-Profil.

Abschließend: Welche Rolle spielt das Qualitätssegment im Portfolio?

Sartori: Qualitätsaktien erlebten 2025 ein ungewöhnlich schwaches Jahr, was zu attraktiven Bewertungen geführt hat. Wir erwarten, Anfang 2026 gezielt neue Qualitätswerte aufnehmen zu können, die über robuste Geschäftsmodelle, nachhaltige Wettbewerbsvorteile und verlässliche Cashflows verfügen.

Mehr Informationen finden Sie hier.

Zur Person

Peter D. Sartori ist Director of Portfolio Management bei Templeton Global Investments und seit Anfang 2025 für den Templeton Growth (Euro) Fund verantwortlich. Sartori verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Asset-Management-Branche, begann seine Karriere 1990 bei First State Investments in Melbourne, hatte führende Positionen bei Scudder Investments und Credit Suisse Asset Management inne, bevor er 2019 zu Franklin Templeton wechselte.