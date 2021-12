Zinswende aufgeschoben Wie Wachstumssorgen um China die Fed bremsten

China hatte am 11. August überraschend sein Wechselkurssystem geändert, was dieauslöste und für Turbulenzen an den weltweiten Märkten sorgte. An den chinesischen Aktienbörsen wurden 5 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung vernichtet. Die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft wird dieses Jahr voraussichtlich- obwohl die Zentralbank fünfmal die Zinsen gesenkt hat und die Regierung Maßnahmen zur Konjunkturbelebung ergriff. „China hat in dieser Fed-Sitzung eine Rolle gespielt. In der Vergangenheit wäre das von viel geringerer Bedeutung gewesen“, sagte Tai Hui, Chef-Marktstratege Asien bei JPMorgan Asset Management in Hongkong.China beeinflusst die Welt mehr denn je, und sein, je mehr sich die Größe der Volkswirtschaft dem US-Volumen annähert. Im vergangenen Jahr entfielen auf China. Vor zehn Jahren waren es weniger als fünf Prozent, wie aus Daten der Weltbank hervorgeht. „China ist ein immer größerer Teil der Weltwirtschaft“, sagte David Loevinger, Fondsmanager bei TCW Group in Los Angeles und früherer China-Experte im US-Finanzministerium. China „wirdund die Geldpolitik anderer Länder haben.“Yellen bestätigte auf ihrer Pressekonferenz, dass China in den Beratungen einespielte. „Wir haben die Entwicklungen in allen wichtigen Regionen der Welt geprüft, aber unser Fokus lag insbesondere auf China und den Schwellenländermärkten“, sagte sie. Es sei immer noch unklar, wie schnell sich die Konjunktur in China abkühlen und wie gut die Regierung dies bewältigen könne.