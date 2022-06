ICM-Vorstand Norbert Hagen Die Stimmung an der Wall Street kann sich schnell ändern

Der S&P 500 notiert auf seinem Jahrestief und ist seit Anfang Januar um mehr als 20 Prozent eingebrochen. Damit befinden wir uns nach offizieller Definition in einem Bärenmarkt. Der Nasdaq 100 ist in diesem Zeitraum noch wesentlich stärker in die Knie gegangen. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Nach Jahren mit einem Goldilocks-Szenario belasten die hohen Inflationsraten und die damit verbundenen steigenden Zinsen die Stimmung. Der zweite Stimmungskiller ist die Befürchtung, dass sich der laufende Abschwung bis in eine Rezession fortsetzt. Soweit der Konsens.

Jetzt stellt sich allerdings die Frage, ob die Fakten dieses Negativszenario, das ja eine Stagflation bedeuten würde, tatsächlich untermauern. Und da gibt es zumindest das eine oder andere Argument, was auch eine gegenteilige Einschätzung zulässt.

Inflationssorgen übertrieben

Fakt ist, dass die Preise zuletzt so stark gestiegen sind wie seit Jahrzehnten nicht – dies gilt sowohl für die USA als auch für Europa. Entscheidender Inflationstreiber sind die rasant gestiegenen Energiepreise, was stark an die 70er Jahre erinnert. Öl - sowohl der Sorte Brent Crude, als auch WTI - hat sich allein seit Jahresbeginn um mehr als die Hälfte verteuert. Offen ist allerdings, ob eine erneute Verdoppelung in der zweiten Jahreshälfte droht. Der sich zunehmend ausschleifende Basiseffekt spricht wohl eher dagegen.

Das Haupt-Augenmerk gilt vor allem den US-Arbeitsmarktzahlen. Kommt es dort zur befürchteten Lohn-Preisspirale? Tatsächlich neigt sich beispielsweise in der amerikanischen Landwirtschaft die Zeit billiger Arbeitskräfte aus Mexiko dem Ende zu. Die Zeitarbeiter, die unter das sogenannte H2-A-Visa-Programm fallen, erhalten zwei Dollar mehr als den Mindestlohn plus Unterkunft und Transport zur Arbeit. Doch die Agrarwirtschaft hat reagiert. Wie schon andere Branchen vor ihr automatisiert und digitalisiert sie ihre Produktion.

Gleichzeitig wandert der Anbau von Pflanzen, mit dem sich das nicht machen lässt, ins preiswertere Ausland ab. Beispielsweise ist die arbeitsintensive Anbaufläche für Spargel in Kalifornien in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten von 37.000 auf zuletzt nur noch 4.000 Hektar gesunken. Gleichzeitig hat der mexikanische Bundesstaat Sinaloa seine Spargelfläche um rund 30.000 Hektar erhöht. Ähnlich sieht es beim Obst aus. Hiervon importieren die Vereinigten Staaten mittlerweile die doppelte Menge wie noch vor fünf Jahren.