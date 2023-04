Aus der CFP-Praxis Zinswende: Wie die Ruhestandsplanung mit Immobilien-Investments gelingt

Mein Kunde ist 42 Jahre alt, als Projektleiter tätig und verdient circa 85.000 Euro jährlich. Er wohnt in einer Neubau-Immobilie, die einen ungefähren Wert von 450.000 Euro hat. Die Immobilie hat er vor fünf Jahren zu einem Kaufpreis von 400.000 Euro gekauft und dafür 100.000 Euro Eigenkapital eingebracht. Er hat momentan noch Verbindlichkeiten in Höhe von rund 242.000 Euro. Für seine Immobilie legt er bereits jetzt Instandhaltungsrücklagen nach der Peters´schen Formel in Höhe von circa 8.000 Euro jährlich zurück.

Die Vermögensbilanz 2023 stellt sich wie folgt dar:

Das Gesamtvermögen meines Kunden beläuft sich momentan auf etwa 365.000 Euro. Die Inflation haben wir in der Rechnung nach einer kurzen Diskussion mit 3 Prozent jährlich angesetzt.

Finanzielle Zukunft im Blick

Mit dem Erwerb der Immobilie und einer steuerlich vorteilhaften Basisrente hat mein Kunde den Grundstein für seine Altersvorsorge gelegt. Doch um seinen aktuellen Lebensstandard im Ruhestand halten zu können, sind noch weitere Bausteine notwendig – aufgrund der geringen zu erwartenden gesetzlichen Rente ist eine größere finanzielle Lücke zu schließen. Da er privat krankenversichert ist, möchte er auch dafür ausreichend Rücklagen aufbauen, um auf eventuell steigende Prämienkosten vorbereitet zu sein. Dafür hat er vorausschauend bereits einen entsprechenden Beitragsentlastungstarif im Vertrag verankert.

Bei der Altersvorsorge hat sich mein Kunde bewusst gegen eine betriebliche Altersvorsorge (bAV) entschieden, sodass die Überlegungen bisher um die Erhöhung der bestehenden Basisrente oder den Erwerb einer fremdgenutzten Immobilie kreisen. Er tendiert zu letzterem, allerdings gibt ihm der Zinsanstieg in den letzten Monaten zu denken. Er befürchtet, dass sich eine Investition aufgrund des höheren Zinsniveaus nicht lohnt. Dieser Gedanke hielt ihn bislang davon ab, eine Entscheidung zu treffen.

Veränderte Lebensumstände erfordern dynamische Planung

Während wir in der Planung seines Altersvorsorgekonzepts sind, ändert sich die Finanzsituation meines Kunden: Er erbt unerwartet eine Summe von rund 200.000 Euro, die er anlegen möchte. Deshalb überlegt er, sein bereits bestehendes breit diversifiziertes Fonds-Portfolio aufzustocken, dessen Ansatz er immer mehr schätzt. Dieses Portfolio erreicht durch eine spezielle Vorgehensweise bei der Konzeption (Verbindung von Einmalzahlung mit strategischen Sparplänen), aktivem Management während der Laufzeit und Risikobegrenzung in der Auflösungsphase ein vorteilhaftes Verhältnis von Renditechancen und Schwankungshöhe.

Im regelmäßigen Dialog mit dem Anleger werden der Austausch von schlechter performenden Fonds gegen bessere sowie die Vermeidung des Klumpenrisikos durch regelmäßige Re-Allokation, der Zukauf bei günstiger Gelegenheit sowie die sinnvolle Gewinnsicherung umgesetzt. Ein positiver Nebeneffekt dieses Ansatzes kann zudem die schnelle Erholung nach schwachen Börsenphasen aufgrund des Cost-Average-Effekts sein.

Im Beratungsgespräch spielen wir die Investitionsmöglichkeiten gemeinsam durch. Eines der Szenarien, die für meinen Kunden infrage kommen, ist die Streuung des Erbes in verschiedene Anlagen: eine Einmalzahlung von 10.000 Euro in die Basisrente verbunden mit einer Aufstockung der regelmäßigen Zahlungen auf 500 Euro monatlich, um die Altersvorsorge in Form einer lebenslangen Rente zu stärken und von den Steuervorteilen zu profitieren.

Für die restlichen 190.000 Euro schlage ich folgende Aufteilung vor: zum einen den Erwerb einer fremdgenutzten Immobilie mit einem Eigenkapital in Höhe von rund 60.000 Euro. Zum anderen werden rund 30.000 Euro in zwei unterschiedliche Alternative Investmentfonds (AIF-Bausteine) angelegt, sodass wir die restlichen 100.000 Euro für die Aufstockung seines Portfolios nutzen können.

Die Pflegeimmobilie

Für den Erwerb einer fremdgenutzten Immobilie empfehle ich eine momentan verfügbare Pflege-Immobilie mit einem Kaufpreis von 200.000 Euro (Gesamtkosten inklusive Nebenkosten 214.000 Euro) und einer Mietrendite von jährlich 3 Prozent. Die Mietausschüttungen sind aufgrund eines langfristigen Pachtvertrags mit dem Betreiber der Immobilie für 25 Jahre garantiert und mit einem quotalen Anteil von 55 Prozent an die Inflation gekoppelt, es besteht also ein Inflationsschutz. Besonders ist an dieser Konzept-Immobilie außerdem, dass sie ein bereits fertiggestellter Neubau ist, der in Kürze an den Betreiber übergeben wird, sodass der Anleger sich bereits in einigen Monaten über Mieteinnahmen freuen kann. Die Finanzierung gestalte ich für ihn.

Für die Gesamtkosten von 214.000 Euro bringt mein Kunde ein Eigenkapital in Höhe von 64.000 Euro mit, die restlichen 150.000 Euro kann er über ein Darlehen beziehen. Der Zinssatz beläuft sich auf 4 Prozent bei einer Tilgungsrate von 3 Prozent. Es ergibt sich eine Annuität in Höhe von 10.500 Euro; der Kredit wird im Jahr 2043 – also passend vor Ende des Erwerbslebens meines Kunden im Jahr 2046 – getilgt sein. Ich rechne mit einer Wertsteigerung der Immobilie von 2 Prozent jährlich und zusätzlich einer Steigerung der Mieteinnahmen von 2 Prozent pro Jahr. Natürlich ist anstelle der lebenslangen Mietzahlungen auch ein Verkauf jederzeit möglich.

Auf diesen Annahmen beruhend berechne ich die folgenden Fälle:

A) Eine Investition der gesamten 190.000 Euro in sein Portfolio

B) Eine Mischung aus Portfolio (100.000 Euro), fremdgenutzter Immobilie (60.000 Euro Eigenkapital) und zwei AIF-Bausteinen (30.000 Euro)

Das Ergebnis:

Im Fall A errechne ich ein Vermögen zu Rentenbeginn in Höhe von circa 2.300.000 Euro:

Im Fall B beläuft sich das Vermögen zu Rentenbeginn auf ca. 2.530.000 Euro:

In beiden Fällen ergibt sich eine positive Entwicklung, im Fall B sogar noch um 10 Prozent bzw. 230.000 Euro höher als in Fall A. Bei diesem Ergebnis wurde außerdem die beim Verkauf anfallende Abgeltungssteuer beim Depot noch nicht berücksichtigt, sodass der Unterschied zwischen den beiden Optionen noch deutlicher ausfallen würde. Für das Fondsportfolio habe ich eine Rendite von jährlich 6 Prozent unterstellt.

Vorteile des Immobilienkaufs

Über dieses Ergebnis zeigt sich mein Kunde durchaus positiv überrascht. Neben dem rein finanziellen Zuwachs wartet der Immobilienkauf mit weiteren Vorteilen auf:

Grundsätzlich führt die Streuung der Investitionen in unterschiedliche Bausteine zu einer Vermögensstabilisierung. Anstelle einer großen Zahlung in eine einzige schwankungsfreudige Anlageklasse mit all ihren Unwägbarkeiten in der momentan sehr unsicheren geopolitischen Lage erweist sich die Diversifizierung als bessere Lösung.

Die Immobilie bietet meinem Kunden außerdem einen tatsächlichen Inflationsschutz und Sicherheit durch die Immobilie als Sachwertinvestition.

Die Schwankungen werden durch Assets ohne tägliche Kursfeststellung verringert.

Bei der Immobilie warten Steuervorteile auf meinen Kunden, die er in Anspruch nehmen kann.

Und zuletzt gewährt die Immobilie meinem Kunden die Möglichkeit, seine lebenslange Rente für die Altersvorsorge durch Mieteinnahmen aufzustocken und abzusichern.

Erfreulicherweise kann ich meinem Kunden sogar mitteilen, dass seine finanzielle Situation es zulassen würde, vorzeitig in den Ruhestand einzutreten – eine Überlegung, die bis dato für ihn noch gar nicht zur Debatte stand.

Zinsanstieg von 2 Prozent auf 4 Prozent

Da mein Kunde überrascht ist, dass sich die Immobilie trotz des erhöhten Zinsniveaus von 4 Prozent Darlehenszins als Kapitalanlage lohnt, möchte er interessehalber wissen, wieviel der Zinsanstieg von 2 Prozent auf 4 Prozent bei der Vermögensentwicklung tatsächlich kostet. Er bittet mich, den Unterschied zwischen den beiden Fällen für das Gesamtvermögen im Jahre 2046 zu berechnen.

Bei einem geringeren Darlehenszinssatz von 2 Prozent ergibt sich im Jahr 2046 ein Gesamtvermögen von 2.548.000 Euro. Der Unterschied beträgt also bei einem betrachteten Zeitraum von mehr als 20 Jahren nur vergleichsweise geringe 18.000 Euro. Der Grund dafür ist, dass Fremdkapitalzinsen von der Steuer abgesetzt werden können, sodass der Zinsanstieg durch diesen Vorteil größtenteils abgefedert wird. Ein entscheidender Unterschied im Vergleich zur eigengenutzten Immobilie, der eine Anlage in fremdgenutzte Immobilien so lukrativ macht.

Aus meiner Sicht ist beim langfristigen Vermögensaufbau nach wie vor die Streuung über verschiedene passende Bausteine elementar. Eine vermietete Immobilie ist dafür auch bei einem höheren Zinsniveau weiterhin sehr gut geeignet. Wichtig ist, gemeinsam ein maßgeschneidertes Konzept zu entwickeln, umzusetzen und im Rahmen von regelmäßigen Check-ups zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

