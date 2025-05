Zwischen Zöllen & Stimuli: Hier sind aussichtsreiche Märkte

Wie an den Kapitalmärkten zu beobachten, hat sich 2025 bislang als sehr volatiles Jahr erwiesen. Im Aktiensegment kamen beträchtliche Sorgen im Zusammenhang mit den US-Zöllen auf. Nachdem diese vorerst ausgesetzt worden sind, folgte eine Rally an den Aktienmärkten rund um den Globus. Neben den Zöllen waren auch politische Veränderungen in Europa zu beobachten, so etwa die Wahl von Friedrich Merz zum deutschen Bundeskanzler und die Lockerung der Schuldenbremse.

Daher wird in Europa mit einem stärkeren und in den USA – wenn überhaupt – mit einem schwächeren Wachstum gerechnet, was sich ebenfalls auf die Aktienmärkte auswirkt. Auch an den Fixed-Income-Märkten machte sich diese Einschätzung bemerkbar. So sanken die Anleihenrenditen in den USA im bisherigen Verlauf des Jahres 2025, während in Europa das Gegenteil der Fall war. An den Kreditmärkten haben sich die Spreads in diesem Jahr aufgrund der vor allem durch die Zölle ausgelösten Unsicherheit indes allmählich geweitet, insbesondere bei Titeln geringerer Qualität.

Angesichts der 2025 bislang zu beobachtenden Volatilität stellt sich die Frage: Von welchen Märkten sind wir überzeugt und von welchen sind wir weniger überzeugt?

Handelskonflikt mit offenem Ausgang: Zwischen Zollandrohung und Dialog

Nehmen wir als Beispiel die Entwicklungen im Zusammenhang mit den Zöllen. Die USA haben sehr hohe globale Zölle geplant, die sich jedoch von Land zu Land unterscheiden. So wurden am 2. April Zölle eingeführt – oder zumindest angedroht –, die nicht nur eine Pauschalabgabe von 10 Prozent umfassen, sondern auch höhere reziproke Zölle.

Was heißt das konkret? Würden die angedrohten Zölle tatsächlich in Kraft treten, hätte das zweifellos gravierende Folgen für die globale Lieferkette. Doch nur eine Woche später wurden die geplanten Gegenzölle wieder ausgesetzt – mit Ausnahme der Maßnahmen gegen China. Somit hat sich die Sorge vor einem drastischen Einbruch der Weltwirtschaft durch den Aufschub etwas gelegt. Es sieht danach aus, als ob das schlimmste Szenario abgewendet werden könnte – denn inzwischen wird wieder verhandelt.

Die Gespräche zwischen US-Finanzminister Scott Bessent und chinesischen Entscheidungsträgern über mögliche Zollsenkungen und eine Aussetzung der gegenseitigen Handelsbarrieren haben die wirtschaftlichen Erwartungen indes erneut durcheinandergebracht. Die Folge: Eine erhöhte Volatilität an den Märkten – denn niemand kann aktuell verlässlich sagen, wie sich die Konjunktur tatsächlich entwickeln wird.

Eine zentrale Erkenntnis aus dem laufenden Jahr ist daher: Selbst bei drohenden wirtschaftlichen Umbrüchen ist der Ausgang noch offen. Gleichzeitig ist es für uns wichtig, genau zu unterscheiden, in welchen Bereichen tatsächlich spürbare Veränderungen zu erwarten sind – und wo mögliche Effekte im weiteren Jahresverlauf weniger stark ausfallen könnten.

Nicht auf jede Ankündigung seitens der Politik reagieren

Mit Blick auf die Portfoliostrategie ist es wichtig, nicht überstürzt auf jede politische Ankündigung zu reagieren. Denn oft werden Maßnahmen zwar angekündigt, später aber wieder relativiert oder ganz zurückgenommen. Wer voreilig handelt, riskiert Fehlentscheidungen – basierend auf Annahmen, die sich am Ende nicht bewahrheiten. Deshalb ist es klüger, politische Entwicklungen sorgfältig einzuordnen, statt jeder kurzfristigen Schlagzeile zu folgen.

Fiskalische Stimuli dürften das Wachstum in Europa stützen…

Positiv gestimmt sind wir für Europa: Wir gehen davon aus, dass die Schuldenbremse in Deutschland gelockert wird. Das würde zusätzliche staatliche Ausgaben ermöglichen – und damit das wirtschaftliche Wachstum in der Region stärker ausfallen lassen, als es ohne diese Maßnahme der Fall gewesen wäre. Solche politischen Veränderungen sind ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Markt- und Portfolioentwicklungen.

…und in den USA stehen marktfreundliche Maßnahmen noch aus

Dazu im Vergleich: In den USA zeichnete sich zu Jahresbeginn ein schwächeres Wachstum ab. Ob sich dieser Trend jedoch fortsetzt, bleibt offen. Denn zentrale wirtschaftspolitische Maßnahmen – wie Steuererleichterungen und Deregulierung – wurden zwar angekündigt, aber bislang noch nicht konkret umgesetzt. Kurz gesagt: Die Märkte haben bereits negativ auf die Diskussion um Zölle reagiert, positive Impulse durch wachstumsfreundliche Reformen stehen jedoch noch aus.

Es sollte daher nicht uneingeschränkt jenen geglaubt werden, die ein niedrigeres Wirtschaftswachstum in den USA prognostizieren, da es im weiteren Jahresverlauf zu einer Kehrtwende kommen könnte.

Politische Impulse mit Augenmaß bewerten

Für uns als Investoren – und in der Folge auch für unsere Kunden – ist es wichtig, dass wir nicht auf jede einzelne politische Veränderung, die vorgenommen wird, reagieren, sondern nur dann, wenn wir tatsächlich davon überzeugt sind, dass diese Veränderung auch wirklich Bestand haben wird.

Daher würden wir unseren Kunden nahelegen, nicht reflexartig auf politische Veränderungen zu reagieren, sondern sich davon zu überzeugen, dass diese Veränderungen in der Tat von Dauer sind.