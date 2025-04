„Das schafft eine neue Ungewissheit“, sagte ASML-Chef Christophe Fouquet in Bezug auf die von Donald Trump angekündigten Zölle. Obwohl er an seiner Jahresprognose mit Erlösen zwischen 30 und 35 Milliarden US-Dollar festhält, räumte er ein, dass die Situation unsicher bleibt.

„Nvidia befindet sich in einer besonderen Situation, da die US-Regierung sicherstellen will, dass chinesische Kunden keinen Zugang zur neuesten Technologie des Unternehmens erhalten“, erklärt Halbleiterexperte Christophe Nagy von Comgest. „Deshalb steht Nvidias China-Geschäft unabhängig von den Zöllen vor Herausforderungen.“

Trotz der aktuellen Situation ist Nvidia-CEO Jensen Huang am Mittwoch nach China gereist, um dort mit führenden Vertretern der chinesischen Tech-Branche zu sprechen.

Auch AMD ist von den Beschränkungen betroffen: Der Konzern erwartet Belastungen von bis zu 800 Millionen US-Dollar durch neue Lizenzanforderungen für den Export seiner MI308-KI-Chips nach China. Chinesische Unternehmen wie Tencent, Alibaba und Bytedance hatten ihre Bestellungen für die speziellen Chips zuletzt erhöht – nun droht dieser wichtige Wachstumsmarkt für amerikanische Chipkonzerne wegzubrechen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

Südkoreas Milliarden-Unterstützung für heimische Chipindustrie

Als Reaktion auf die wachsende Unsicherheit durch die US-Zölle hat Südkorea Pläne angekündigt, zusätzlich fast 5 Milliarden US-Dollar in die heimische Halbleiterindustrie zu investieren. Das Land ist ein bedeutender Exporteur in die USA, und seine Chip- und Automobilindustrien wären von den angedrohten 25-Prozent-Zöllen stark betroffen.

„Ein aggressiver fiskalischer Investitionsplan wurde entwickelt, um lokalen Unternehmen zu helfen, die Herausforderungen im globalen Halbleiterwettbewerb zu bewältigen“, erklärte das südkoreanische Finanzministerium. Die Regierung wird ihre Investitionen in den Sektor von 26 Billionen Won (18,2 Milliarden US-Dollar) auf 33 Billionen Won erhöhen.

US-Chipausrüster unter Druck

Branchenberechnungen zufolge könnten die neuen Zölle US-Halbleiterausrüster mehr als 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr kosten. Für die drei größten US-Chip-Ausrüster – Applied Materials, Lam Research und KLA – wird jeweils mit Verlusten von rund 350 Millionen US-Dollar pro Jahr gerechnet.

Halbleiter-ETFs: Vom Gewinner zum Verlierer

Die Turbulenzen im Chipsektor haben auch erhebliche Auswirkungen auf beliebte Halbleiter-ETFs. Der Vaneck Semiconductor ETF, ein zentrales Anlagevehikel für Investoren im Chipsektor, hat seit Jahresbeginn bereits über 20 Prozent eingebüßt.

„Die Zollsituation in der Halbleiterindustrie ist noch im Fluss, und das endgültige Bild wird erst in den nächsten Wochen und Monaten deutlich werden“, warnt Portfoliomanager und Halbleiterexperte Christophe Nagy. „Zum jetzigen Zeitpunkt haben die Zölle noch keine direkten Auswirkungen, aber allein die Erwartung von Zöllen führt wahrscheinlich zu einem Vorziehen der Nachfrage.“

Noch im vergangenen Jahr galten Halbleiter-ETFs als sichere Gewinner der KI-Revolution. 2023 erzielten einige Fonds, wie der Amundi MSCI Semiconductors ETF (ISIN: LU1900066033) sogar Renditen von über 50 Prozent. Die geopolitischen Spannungen und die Unsicherheit über die langfristigen Auswirkungen der Handelskonflikte haben diese Erfolgsstory vorerst unterbrochen.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Vaneck Semiconductor ETF

Sektor: Aktienfonds Technologie Welt

Aktienfonds Technologie Welt Auflegung: 01.12.2020

01.12.2020 Fondsgesellschaft: Vaneck AM

Vaneck AM ISIN: IE00BMC38736

IE00BMC38736 Performance YTD: -23,57%

-23,57% Performance 1 Jahr: -19,32%

-19,32% Performance 3 Jahre: 43,32%

43,32% Sum. lfd. Kosten: 0,35%

0,35% Tracking Error 1 Jahr: 12,30

12,30 Volatilität 1 Jahr: 21,51%

21,51% Volumen in Mio. EUR: 2.176

2.176 Währung: USD

Chinas Aufholjagd im KI-Bereich

Während die westlichen Chipunternehmen mit Handelsbeschränkungen kämpfen, macht China Fortschritte in der Entwicklung eigener Technologien. Das chinesische Start-up Deepseek hat ein leistungsfähiges KI-Modell mit einfachen Chips und zu niedrigen Kosten entwickelt.

Diese Entwicklung hat Zweifel aufkommen lassen, ob die geplanten Milliardeninvestitionen in neue Rechenzentren mit High-End-Chips überhaupt nötig sind. Die US-Exportkontrollen haben zudem Chinas Investitionen in die heimische Chipindustrie angekurbelt.

„Der Halbleiterbereich ist ein komplexer Sektor, da Halbleiter häufig nach China verkauft werden, wo sie in Fertig- oder Halbfertigprodukte wieder ausgeführt werden“, erklärt Nagy die besondere Herausforderung der globalen Lieferketten in der aktuellen Situation.

TSMC als Hoffnungsträger trotz Handelskonflikten

Inmitten der Branchenturbulenzen gibt es auch positive Signale: TSMC, der weltgrößte Auftragsfertiger für Chips, meldete am Donnerstag (17. April) Quartalszahlen mit deutlichen Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn, die die Analystenerwartungen übertrafen.

TSMC-Chef C.C. Wei bekräftigte trotz der Zollunsicherheiten die Wachstumsprognose von etwa 20 Prozent für 2025: „Wir verstehen, dass es Unsicherheiten und Risiken durch mögliche Auswirkungen der Zollpolitik gibt“, sagte Wei, merkte jedoch an, dass das Unternehmen bisher keine Änderungen im Kundenverhalten beobachtet habe.

Als Reaktion auf Trumps Handelspolitik hat TSMC im vergangenen Monat angekündigt, zusätzlich 100 Milliarden Dollar in den USA zu investieren – zusätzlich zu den bereits zugesagten 65 Milliarden Dollar für drei US-Werke. Sowohl AMD als auch Nvidia haben bereits bekannt gegeben, ihre neuesten Chips in TSMCs Arizona-Werken fertigen zu lassen.

Experteneinschätzung zum Ausblick

Die kommenden Monate werden zeigen, wie sich die Handelskonflikte weiterentwickeln. Nagy unterstreicht die Bedeutung einer flexiblen Fertigung: „Die Produktion kann zwar nicht sehr schnell verlagert werden – in vielen Fällen müssen die Produkte von den Kunden zertifiziert werden – aber Unternehmen mit Standorten in verschiedenen Ländern sind in der Lage, ihre Produktion in Abhängigkeit von der geltenden Zollpolitik anzupassen.“

Für Anleger bedeutet dies: Der Chipsektor bleibt volatil, bietet aber nach den Kursrückgängen möglicherweise auch neue Einstiegschancen – allerdings nur für risikofreudige Investoren mit langfristigem Horizont.