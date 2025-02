Konjunktur, Aktien, Anleihen: Diese Folgen haben die neuen US-Zölle

Am vergangenen Wochenende – keine zwei Wochen nach Donald Trumps Amtseinführung – kündigte die neue US-Regierung Zölle gegen Kanada, Mexiko und China an. Zwar haben hektische Verhandlungen mit Mexiko und Kanada schließlich zu einem Aufschub von 30 Tagen geführt, doch die neuen Zölle gegen China, die am 4. Februar in Kraft getreten sind, greifen auch in den Einzelhandel ein.

Steigende Preise in den USA

US-Verbraucher sind dadurch nicht mehr vor möglichen Preissteigerungen durch höhere Zollsätze geschützt.

China seinerseits hat angekündigt, ab dem 10. Februar neue Zölle auf bestimmte Waren aus den USA zu erheben. Damit gewinnen die Parteien Zeit für Verhandlungen.

Die chinesischen Auflagen umfassen unter anderem einen Zoll von 15 Prozent auf eine geringe Menge an Energieimporten aus den USA im Wert von weniger als 5 Milliarden US-Dollar sowie 10 Prozent auf US-Öl und landwirtschaftliche Geräte.

Alle drei betroffenen Länder haben angekündigt, dass sie im Falle der Einführung von US-Zöllen Vergeltungsmaßnahmen planen. Die Gefahr eines eskalierenden Handelskriegs rückt dadurch näher. Allerdings ist es ebenso möglich, dass die Zollanordnung vor den US-Gerichten angefochten wird, da der Präsident von den Notstandsbefugnissen des International Economic Emergency Powers Act (IEEPA) Gebrauch gemacht hat.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht absehbar, ob die Zölle tatsächlich in Kraft treten werden und, falls ja, ob sie für einen längeren Zeitraum gelten werden. Es besteht auch das Risiko, dass das Weiße Haus die Zölle auf andere Länder oder Regionen, einschließlich der Eurozone, ausdehnt.

In Anbetracht des unbeständigen politischen Umfelds analysieren wir die möglichen Auswirkungen, falls die Verhandlungen in den kommenden Wochen scheitern sollten und die im Raum stehenden Zölle tatsächlich alle wirksam werden.

Stagflation in den USA?

Wenn die Zölle lange genug gelten, werden sie wohl eine Stagflation in den USA auslösen, die sich negativ auf das Wachstum und die Inflation auswirken würde. Gegenwärtige Schätzungen gehen von einem Wachstumsrückgang von etwa einem Prozent und einem Inflationsschub von etwa 0,5 Prozent aus.

Da Zölle für Verbraucher genauso wie eine Steuererhöhung wirken, dürfte die Inlandsnachfrage direkt betroffen sein. Die Auswirkungen auf die Wirtschaft Kanadas und Mexikos werden allerdings weitaus schwerwiegender sein, da ein erheblicher Teil der kanadischen (77 Prozent) und mexikanischen Exporte (83 Prozent) in die USA geht.

Die Aktienmärkte weltweit haben noch keine wesentlichen Abwärtsrisiken eingepreist, obwohl es Konsens ist, dass die Einführung von Zöllen negative Auswirkungen auf Aktien haben wird. Das hat der Kursrückgang unmittelbar nach der Zollankündigung der USA gezeigt.

Wichtig bei der Analyse der Zölle ist, die Auswirkungen je nach Sektor oder auch Unternehmen zu beurteilen. Wird der Exporteur beispielsweise einen Teil der Zölle in seinen Gewinnspannen auffangen? Wird er seine Lieferanten unter Druck setzen oder hat er eine Preissetzungsmacht, die es ihm ermöglicht, die Auswirkungen der Zölle weiterzugeben?

Werden die Importeure einen Teil der Zölle in ihre Margen einfließen lassen oder können sie diese an die US-Verbraucher weitergeben? Die Stärke des US-Dollars wird die Auswirkungen jedenfalls für beide Seiten abmildern – zumindest kurzfristig.

Handelskrieg auf Anleihenmarkt eingepreist

Auf dem weltweiten Anleihemarkt wurde das Risiko eines Handelskriegs dagegen bereits vollständig eingepreist. Es wird weniger wahrscheinlich, dass die US-Notenbank ihre Geldpolitik weiter lockert, da die Inflation wieder steigen könnte. Infolgedessen ist eher damit zu rechnen, dass die Zinssätze am kurzen Ende der Zinskurve steigen werden, was zu einer gewissen Abflachung der Kurve führt.

Darüber hinaus dürften die Energiekosten in den USA steigen, was sich in der Regel in einer höheren Breakeven-Inflation niederschlägt – ein Marktsignal, dass die Anleger bereit sind, einen Anstieg der Inflationsrisiken einzupreisen.

Autoindustrie gefährdet

Die USA importieren jährlich Autos und Komponenten im Wert von etwa 210 Milliarden Dollar aus Mexiko und Kanada. Dieser Sektor ist potenziell am stärksten gefährdet, da die Lieferkette in den letzten rund 30 Jahren nach der Unterzeichnung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens NAFTA aufgebaut wurde. Die Automobilzulieferer werden wahrscheinlich erhebliche Gewinneinbußen hinnehmen müssen, und vieles wird davon abhängen, wie sie die Verträge mit den US-Fahrzeugherstellern neu aushandeln können.

In der Lebensmittelindustrie dürften die Zölle die Preise ebenfalls in die Höhe treiben, zum Beispiel für aus Mexiko importierte landwirtschaftliche Produkte wie Avocados und Fleisch. Wahrscheinlich werden Händler versuchen, die Preisaufschläge weiterzugeben. Die Folge: Restaurantbesitzer und Einzelhändler werden wohl ihre Preise erhöhen müssen.

Auch die höheren Benzinpreise werden sich wahrscheinlich negativ auf die Lebensmittelhändler auswirken, da sie große Autoflotten betreiben. Für die mexikanischen Erzeuger wird die Peso-Schwäche zwar den ersten Schock abfedern, aber trotzdem ihre Gewinnspannen drücken.

Mexiko und China sind wichtige Lieferanten von Elektronik, Computern und Handys. Ebenso beliefert China die US-Verbraucher mit Bekleidung, Spielzeug, Spielen und Sportartikeln – alles Produkte, deren Preisanstieg der US-Verbraucher direkt zu spüren bekommen würde.

Finanzdienstleister, Softwareprodukte, Medien und Unterhaltung sowie andere Dienstleistungen dürften dagegen weniger betroffen sein.

Insgesamt gehen wir davon aus, dass die Verhängung von Zöllen die Zweiteilung der Welt vorantreiben wird, wobei sich die Lage der USA deutlich vom Rest der Welt abhebt. Dabei bleiben die makroökonomische und die politische Unsicherheit sowie die Volatilität an den Finanzmärkten weiterhin hoch.

Über den Autor:

Benoit Anne ist Anleihenexperte bei der US-Fondsgesellschaft MFS Investment Management.