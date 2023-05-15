Volkswirt Ulrich Kater
Zu früh, die deutsche Konjunktur abzuschreiben
Die Indikatoren für die deutsche Wirtschaft zu Beginn des Frühlings sehen nicht gut aus. Die Schwäche der jetzt veröffentlichten Zahlen für den März zieht sich durch alle Bereiche. So sank der Umsatz des deutschen Einzelhandels um 2,4 Prozent gegenüber dem Vormonat anstatt – wie von den Analysten erwartet – um 0,4 Prozent anzusteigen. Dabei kauften die Konsumenten nicht nur weniger Lebensmittel, sondern auch weniger andere Konsumgüter. Nach wie vor lastet der Kaufkraftentzug durch die gestiegenen Preise auf der Konsumaktivität.