Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Autorisieren Sie sich über LinkedIn in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

Die Arag-Tochter Interlloyd stellt ihre Produktlinie „Tier-Krankenschutz“ zum 1. Juli ein. Das teilte der Versicherer in einem Schreiben an die Vermittler mit. Betroffen sind die Tarife „Interlloyd Tier-Kranken“ und „Interlloyd Tier-OP“, die ab Juli nicht mehr vertrieben werden sollen.

Man wolle „die Kräfte bündeln und sich auf die Kernkompetenzen wie die Wohngebäudeversicherung“ konzentrieren, heißt es in dem Schreiben. DAS INVESTMENT fragte genauer nach den Gründen.

Die Arag-Tochter Interlloyd stellt ihre Produktlinie „Tier-Krankenschutz“ zum 1. Juli ein. Das teilte der Versicherer in einem Schreiben an die Vermittler mit. Betroffen sind die Tarife „Interlloyd Tier-Kranken“ und „Interlloyd Tier-OP“, die ab Juli nicht mehr vertrieben werden sollen.

Unter den Maklern ist die Stimmung unterdessen gespalten. Alessandro Attianese, ein Versicherungsvermittler aus Nordrhein-Westfalen, kann die Entscheidung von Interlloyd nachvollziehen. „Ich bin ziemlich erstaunt, dass die Sparte immer noch so gut läuft,“ schreibt er in einem Kommentar in einer Facebook-Vermittlergruppe . Denn die Beiträge seien in den vergangenen Jahren explodiert. „Als die Voll-KV bei Hunden bei rund 40 Euro im Monat lag, fanden es viele Kunden viel zu teuer und schlossen lieber die OP-Versicherung für unter 10 Euro ab. Nun liegen wir bei über 100 Euro im Monat und es wird immer noch anscheinend fleißig abgeschlossen,“ so der Versicherungsexperte.

Versicherer und Vermittler, die dieses Thema bedienen, hätten ihren Verdienst in den vergangenen Jahren verdoppelt, so Attianese weiter. Das könne aber nicht ewig so weitergehen. „Mich würde es nicht wundern, wenn bestehende Tarife demnächst gekündigt werden“.

„Kunden sparen an Kindern und Tieren nicht“

„Kunden sparen an Kindern und Tieren nicht,“ widerspricht ein Vermittlerkollege. „Die Tierarztkosten explodieren ja auch; und wenn man einmal bei einem Tier für einen Schnupfen eben 100 Euro zahlt, überlegen sich die meisten schon, was eine schwerwiegendere Behandlung kosten würde und schließen eine Tierkrankenversicherung ab.“

Ein weiterer Kollege bestätigt, dass viele Kunden bereit seien, jeden Monat 100 Euro und mehr für eine Tierkrankenversicherung zu bezahlen. Kaufmännisch sinnvollere Tarife mit Selbstbehalt würden hingegen nur selten genommen. Dies liegt laut dem Versicherungsexperten an der „Ich will mir um nichts Gedanken machen Mentalität“.

Markt für Tierversicherungen boomt

Unterdessen boomt der Markt für Tierversicherungen in Deutschland weiter und bietet großes Wachstumspotenzial. Das wird vor allem durch steigende Tierarztkosten infolge der neuen Gebührenordnung und ein wachsendes Bewusstsein für Tiergesundheit getrieben. Die Corona-Pandemie hat diesen Trend durch einen Haustier-Boom zusätzlich verstärkt. Besonders auffällig sei, dass viele Start-ups und Assekuradeure in den Markt drängen, was die Angebotsvielfalt erhöht, erklärt Versicherungsexperte Stephan von Heymann.

Laut einer aktuellen Marktanalyse verfügen 43 Prozent der deutschen Tierhalter über mindestens eine Tierversicherung, wobei Haftpflichtversicherungen für Hunde und Pferde besonders verbreitet sind. Tierkrankenversicherungen sind weniger stark verbreitet: 30 Prozent der Hundehalter und 23 Prozent der Katzenhalter haben eine solche Police abgeschlossen. Hier sehen Experten weiterhin erhebliches Wachstumspotenzial.