Zürcher Kantonalbank erweitert das Team in Wien

Die Zürcher Kantonalbank Österreich baut ihr Private Banking Team in Wien aus. Das Unternehmen hat Nikolaus Jesser als Senior Private Banker eingestellt. Der 34-Jährige berichtet an den Niederlassungsleiter Richard Rella.Vor seinem Wechsel zur Zürcher Kantonalbank war Jesser in verschiedenen Privatbanken, unter anderem bei der LGT Bank, als Berater und Investmentmanager tätig.Als Grund für die Neueinstellung nennt der Vorstandssprecher der Zürcher Kantonalbank Österreich, Adrian Kohler, den massiven Vermögenszuwachs der österreichischen Niederlassung: Das in Wien verwaltete Kundenvermögen ist nach seinen Angaben in den letzten zwölf Monaten um mehr als 50 Prozent gestiegen. Mit dem Neuzugang beschäftigt das Unternehmen nun neun Mitarbeiter an seinem Standort in Wien.