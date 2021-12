Zufriedenheit, Wechselbereitschaft und mehr Wie Kunden über ihre Vermögensverwalter denken

Eine überzeugende Mehrheit von 96 Prozent der Kunden ist mit ihrem Vermögensverwalter mindestens zufrieden, so das Ergebnis einer Online-Umfrage der Depotbank DAB BNP Paribas in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut ConM. An der Befragung nahmen 1.115 Kunden von unabhängigen Vermögensverwaltern teil. 79 Prozent der Befragten ist sogar vollkommen zufrieden oder sehr zufrieden. Im Vergleich zu den Ergebnissen der letztmals durchgeführten Umfrage 2015 ergeben sich damit kaum nennenswerte Unterschiede. Auch mit ihrem letzten Beratungsgespräch ist die Mehrheit (98 Prozent) der Vermögensverwaltungskunden mindestens zufrieden.

Zufriedenheit mit Vermögensverwalter

Darstellung der Top 2-Box („vollkommen zufrieden” und „sehr zufrieden”), Best Practice und Worst Practice Quelle: DAB BNP Paribas, ConM

Wichtigkeit der Leistungskriterien

Darstellung der Top 2-Box („äußerst wichtig” und „sehr wichtig”) Quelle: DAB BNP Paribas, ConM

Mehr als die Hälfte der Befragten (56 Prozent) arbeitet bereits zehn oder mehr Jahre mit ihrem Vermögensverwalter zusammen. Bei weiteren 21 Prozent der Teilnehmer sind es immer noch mindestens fünf Jahre Zugehörigkeit zum gleichen Anbieter. Die Treue der Kunden spiegelt sich auch in der Wechselbereitschaft wider: 41 Prozent haben bereits einmal in der Vergangenheit ihren Vermögensverwalter gewechselt. In dieser Gruppe war ein Wechsel für 57 Prozent bisher eine einmalige Sache. Immerhin 31 Prozent sind bereits zweimal gewechselt, 12 Prozent sogar öfter als zweimal.

Hauptgründe für Zusammenarbeit

Quelle: DAB BNP Paribas, ConM

Weiterhin macht mit 64 Prozent der Befragten beinahe zwei Drittel die Angabe, dass sie zusätzlich selbständig Geld investieren. Hingegen nutzen nur 19 Prozent der Teilnehmer einen weiteren Vermögensverwalter. 87 Prozent der Kunden könnten sich vorstellen, ihre Vermögensübersicht oder Wertpapierabrechnung online abzurufen, wobei 56 Prozent dies bereits tun, 31 Prozent hingegen Stand heute noch nicht.