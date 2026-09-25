Die Jobzufriedenheit in Deutschland sinkt das dritte Jahr in Folge. Zwei Branchen aus der Finanzwelt entwickeln sich laut einer neuen Kununu-Auswertung jedoch in die Gegenrichtung.

Kununu Zufriedenheitsatlas 2026: Banken und Versicherer auf Plätzen zwei und drei

Die Jobzufriedenheit in der Finanz- und Versicherungsbranche ist hoch.

Beschäftigte von Banken und Versicherern bewerten ihre Arbeitgeber besser als im Vorjahr. Das zeigt der Zufriedenheitsatlas 2026 des Arbeitgeber-Bewertungsportals Kununu. Die Bankenbranche erreicht eine Zufriedenheitsquote von 69,9 Prozent, nach 67 Prozent im Jahr 2025. Die Versicherungsbranche kommt auf 67,8 Prozent, nach 66,3 Prozent. Im Branchenranking belegen Banken damit Platz zwei, Versicherer Platz drei.

Als Zufriedenheitsquote gilt bei Kununu der Anteil der Bewertungen mit vier oder fünf von fünf möglichen Sternen. Ausgewertet wurden 472.018 Arbeitgeberbewertungen aus Deutschland, die zwischen dem 30. Juni 2025 und dem 30. Juni 2026 abgegeben wurden.

Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung an der Spitze

Über alle Branchen hinweg liegt die Quote bei 52,1 Prozent. Banken übertreffen diesen Wert um 17,8 Prozentpunkte, Versicherer um 15,7 Prozentpunkte. Unter den 15 Branchen, die Kununu ausweist, verzeichnet nur die Rechtsbranche einen stärkeren Zuwachs als die Banken: Sie steigt von 54,8 auf 59 Prozent.

An der Spitze steht erneut die Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung mit 73,3 Prozent (Vorjahr: 72,5 Prozent). Andere Branchen verlieren dagegen, darunter Personalwesen und -beschaffung (von 69,3 auf 66,9 Prozent), IT (von 64,7 auf 62,2 Prozent) und Internet (von 59,1 auf 55,7 Prozent).

Warum Banken und Versicherer zulegen, erklärt Kununu nicht. Einen Anhaltspunkt liefert ein anderer Datensatz des Portals: Im jüngsten Kununu-Gehaltscheck lagen Banken und Versicherer bei den Durchschnittsgehältern auf den Plätzen eins und zwei, auch die Gehaltszufriedenheit war dort überdurchschnittlich.

Gesamtzufriedenheit sinkt das dritte Jahr in Folge

Der Branchentrend steht im Kontrast zur Gesamtentwicklung. Seit dem Höchstwert von 56,3 Prozent im Jahr 2023 sinkt die Quote kontinuierlich: auf 54,0 Prozent im Jahr 2024, 53,1 Prozent im Jahr 2025 und nun 52,1 Prozent.

Am besten schneiden laut Kununu Teamwork (70,4 Prozent Vier- oder Fünf-Sterne-Bewertungen), Gleichberechtigung (67,5 Prozent) und interessante Aufgaben (66,3 Prozent) ab. Am unteren Ende stehen Karriere und Weiterbildung, Kommunikation, Gehalt und Sozialleistungen sowie das Vorgesetztenverhalten.

Berlin überholt Hamburg

Im Bundesländervergleich löst Berlin mit 54,4 Prozent Vorjahressieger Hamburg ab. Die Hansestadt fällt von 55,3 auf 53,3 Prozent und landet hinter Baden-Württemberg (53,4 Prozent) auf Rang drei. Schlusslichter sind Thüringen (47,4 Prozent) und Sachsen-Anhalt (47,5 Prozent).

Unter den 20 größten Städten führt Stuttgart mit 57,9 Prozent vor Düsseldorf (57,2 Prozent) und Bonn (56,2 Prozent). Einzige Großstadt unter der 50-Prozent-Marke ist Wuppertal mit 49,6 Prozent.

Einordnung

Der Atlas basiert ausschließlich auf Bewertungen, die Nutzer freiwillig auf Kununu abgeben. Berücksichtigt wurden aktuelle und ehemalige Beschäftigte, nicht jedoch Bewerber und Auszubildende. Die Ergebnisse bilden damit die Einschätzung der aktiven Plattformnutzer ab und sind nicht repräsentativ für alle Beschäftigten einer Branche.