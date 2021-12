Zugang von Amundi Fidelity holt globalen Aktienchef

Fidelity International ernennt Romain Boscher zum globalen Anlagechef für Aktien („Global Chief Investment Officer, CIO, Equities“). Er berichtet an Bart Grenier, den globalen Chef der Vermögensverwaltung, und wird Mitglied des „Global Operating Committee“ (GOC). Er beginnt am 30. April 2018 und wird in London arbeiten. Er ersetzt Dominic Rossi, der sich bei Fidelity stärker auf Beratung und Zusammenarbeit mit der Politik und Regulierung („Public Policy“) konzentriert.

Die Aktien-Portfoliomanagementteams unter der Leitung von Paras Anand (CIO Aktien Europa), Takashi Maruyama (CIO Aktien Japan) und Tim Orchard (CIO Aktien Asien/Pazifik ohne Japan) werden an Romain Boscher ebenso berichten wie das globale Aktien-Research-Team, das Henk-Jan Rikkerink leitet.

Boscher hat über 25 Jahre Erfahrung in der Branche. Er kommt von Amundi Asset Management, wo er in den vergangenen sieben Jahren als Leiter Aktien arbeitete. Davor war er elf Jahre bei Groupama in Führungspositionen tätig, zuletzt als stellvertretender Firmenchef (CEO) und Investmentchef.