Zugang von Helmut Quast HQ Trust gründet Düsseldorfer Niederlassung

Helmut Quast, bisher der Geschäftsführer des Family Office der HSBC Trinkaus & Burkhardt, wechselt Anfang April zum Multi Family Office HQ Trust. Verbunden ist damit, dass das zur Harald-Quandt-Familie gehörende Family Office eine Niederlassung in Düsseldorf gründet, die Quast leiten soll. Mit der Personalie und der neuen Zweigstelle will HQ Trust die bestehenden Kontakte zu vermögenden Privatkunden im Raum Düsseldorf weiter entwickeln.Quast war seit Januar 2002 für das Family Office der HSBC tätig. Zunächst war der 42-Jährige als Direktor tätig. 2012 folgte dann der Aufstieg zum Prokuristen und Juli 2012 dann die Ernennung zum Geschäftsführer des Family Office. Von 1994 bis 2001 arbeitete Quast in verschiedenen Positionen bei der Deutschen Bank. Er ist Certified Financial Planner und Estate Planner.„Wir begrüßen mit Herrn Quast einen außerordentlich erfahrenen Berater in dieser wichtigen Region. Seine zahlreichen Kontakte zu vermögenden Privatkunden und Institutionen werden HQ Trust dort zusätzliches Wachstum bringen“, kommentiert HQ-Trust-Geschäftsführer Adalbert von Uckermann die Personalie.