Schroders 15.07.2020 Lesedauer: 1 Minute

Zukauf bei Private Assets Schroders übernimmt Mehrheit an Immobilieninvestor in Asien

Schroders erweitert seine lokale Präsenz in Asiens Immobilienmärkten und hat eine Mehrheitsbeteiligung an der Immobilienboutique Pamfleet erworben. Die Investmentgesellschaft hat Niederlassungen in Hongkong, Shanghai und Singapur und verwaltet ein Vermögen von 1,1 Milliarden US-Dollar.