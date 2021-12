Redaktion 23.06.2014 Lesedauer: 1 Minute

Zukauf in Singapur Ergo hat in Asien einen Fuß in der Tür

Ergo will weiter wachsen und die Präsenz in Südostasien ausbauen. Dafür tritt die Gruppe in den Versicherungsmarkt in Singapur ein. Mit diesem Zukauf ist das Unternehmen seinem Ziel einen Schritt näher gekommen.