Ausschließlichkeit Steigende Vermittlerzahlen und Vertriebserfolge geben Aufwind

Seit einigen Jahren ließ sich der Vermittlerschwund in Deutschland am deutlichsten anhand des Rückgangs der Ausschließlichkeitsvertreter ablesen. In jüngster Zeit scheint sich dieser jedoch wieder in eine andere Richtung zu entwickeln. Was nun für einen Aufwind im Exklusivvertrieb spricht.