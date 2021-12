Zum 1. Juli 2020 Source For Alpha erweitert Vorstand

Source For Alpha erweitert seinen Vorstand. Zum 1. Juli 2020 soll Dieter Helmle als viertes Vorstandsmitglied an die Seite von Christian Funke, Timo Gebken und Gaston Michel treten. Helmle werde die Betreuung und das Portfoliomanagement strategischer Kunden übernehmen, heißt es von dem Frankfurter Vermögensverwalter.

Der Vorstand in spe stand zuletzt dem Vermögensverwalter Capitell Vermögens-Management vor. In der Vergangenheit war er außerdem an der Spitze von Gebser & Partner und in leitenden Positionen für die BHF-Bank – heute Oddo BHF – tätig gewesen.

Mit der Ernennung Helmles stocke man personell ein weiteres Mal auf, betont man bei Source For Alpha. In den vergangenen Monaten haben die Frankfurter mit Joachim Höpcker und Sezar Aydogan bereits zwei andere Spezialisten neu an Bord geholt. Höpcker verantwortet die Bereiche Kundenbetreuung und Portfoliomanagement für vermögende Privatkunden. Aydogan ist Ansprechpartner für semi-institutionelle Investoren und Stiftungen.