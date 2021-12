Zum 1. November Jamestown beruft neuen Geschäftsführer

Das Kölner Emissionshaus Jamestown hat zum 1. November Fabian Spindler in die Geschäftsführung berufen. Gleichzeitig hat Jürgen Gerber nach 15 Jahren die Geschäftsführung auf eigenen Wunsch verlassen.

Spindler verantwortet in seiner neuen Rolle vorwiegend das Fondsmanagement. In diesem Bereich ist er bei Jamenstown schon seit neun Jahren tätig, die letzten vier Jahre in Atlanta.