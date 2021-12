Zum Schutz der privat Versicherten Berlin fordert: 3 Schritte zur Bürgerversicherung

Das Land Berlin strebt die Zusammenführung von gesetzlicher und privater Versicherung hin zu einer Bürgerversicherung an - „auch zum Schutz der privat Versicherten“. Das erklärt der regierende Bürgermeister von Berlin Michael Müller in seinem Antrag an den Bundesrat (Drucksache 236/17).

Als erster Schritt auf dem Weg zur Bürgerversicherung fordert das Land Berlin den Bundesrat auf, einen Gesetzentwurf mit folgenden drei Maßnahmen zu beschließen: