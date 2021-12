Andreas Harms ( Redakteur ) 15.08.2019 Aktualisiert am 26.08.2019 - 14:33 Uhr

Zum Start der Bundesliga Das sagen Finanzprofis über ihre Lieblingsvereine und die Liga

Am 16. August ist es soweit: Die schönste Nebenbeschäftigung der Welt startet in die neue Saison. Wir haben zu jedem Bundesliga-Verein einen mitfiebernden Finanzakteur befragt, was er für die Saison erwartet, wie er seinen Verein sieht und noch einiges mehr. Außerdem natürlich für die Zweitligisten HSV und St. Pauli – schließlich sitzen wir ja in Hamburg.