Zum Start von Matthias Born Berenberg Bank legt zwei Europa-Aktienfonds auf

Die Berenberg Bank hat zwei Aktienfonds aufgelegt. Der Berenberg European Focus Fund (LU1637618239) investiert in alle europäischen Länder, während der Berenberg Eurozone Focus Fund (LU1637618585) den Euro-Währungsraum als Anlageregion aufweist.

Fondsmanager der beiden Aktienfonds mit Schwerpunkt Europa ist Matthias Born, der seit Anfang Oktober bei der Hamburger Privatbank tätig ist. Ende April 2017 war bekannt geworden, dass der langjährige Manager des Deutschland-Aktienfonds-Klassikers Concentra von Allianz Global Investors (AGI) zu Berenberg wechselt.

Das Gesamtkonzept umfasse eine fundamentale Aktienanalyse, einen langfristigen Investmenthorizont sowie einen stringenten und transparenten Investmentprozess. Das Fondsmanagement untersucht Geschäftsmodell und Wettbewerbsposition der Portfoliokandidaten. Zusätzlich führen Born und sein Team Gespräche mit Unternehmensvertretern sowie Analysten und Industrieexperten. „Die beiden Fonds setzen auf ein sehr konzentriertes Portfolio mit maximal 50 Titeln“, sagt Born.

Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung ab etwa fünf Milliarden Euro. Allerdings ist die Beimischung von Nebenwerten mit im Schnitt 25 Prozent Teil der Strategie. Born greift hierbei auf die Erfahrung von Fondsmanager Peter Kraus – wechselte ebenfalls zum 1. Oktober von AGI zur Berenberg Bank – und seinem Small-Cap-Team zurück.

„Wir fokussieren uns auf das Gewinn- und Cashflow-Wachstum als Werttreiber von Aktienkursen, da dieses langfristig die besten Renditen im Vergleich zum breiten Markt verspricht. Exzellente Geschäftsmodelle können so durch stetiges Reinvestieren ihrer Überschüsse über sehr lange Zeiträume stabil wachsen, vorausgesetzt hohe Eintrittsbarrieren schützen sie vor Wettbewerbsdruck“, erklärt Fondsmanager Born.

Sein Ansatz bringe daher eine lange Haltedauer mit sich, die durchschnittlich bei vier Jahren liegt. Durch Investments in qualitativ stark aufgestellte Unternehmen mit soliden Bilanzen soll ein niedrigeres Risikoprofil erzielt werden. Etablierte Marktführer und Hidden Champions mit globaler Ausrichtung lassen sich laut Born vor allem in den Branchen Industrie, Informationstechnologie, Konsumgüter sowie dem Gesundheitswesen finden. Die derzeit robuste konjunkturelle Lage in Europa wirke zudem unterstützend.