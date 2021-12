Zum Weltverbraucher-Tag Finanzministerium startet Verbraucherportal

Um die Funktionalität zu optimieren, ist das neue Informationsportal parallel auch über eine eigene Web-Adresse ( www.wissen-wappnet.de ) zu erreichen und verfügt über eine leicht wiedererkennbare Wort-Bildmarke.Verbraucherschutzminister Heiko Maas: „Unser Ziel sind aktive und informierte Verbraucherinnen und Verbraucher: Ob Konsum im Alltag, Urlaub und Reisen oder Finanzen und Versicherungen – das Portal „Wissen wappnet“ gibt den Verbraucherinnen und Verbrauchern konkrete Informationen an die Hand, gibt Tipps zu Problemlösungen und liefert Hinweise auf Beratungsmöglichkeiten und weiterführende Broschüren.“Das Thema Verbraucherschutz rückt damit auch visuell nochmal stärker in den Mittelpunkt der Öffentlichkeitsarbeit des BMJV. Im Fokus steht dabei, die Inhalte des Portals für die Nutzerinnen und Nutzer gut erreichbar zu gestalten. Die einzelnen Verbraucherschutzthemen sind daher nach Lebenssituationen sortiert; spezialisierte Suchfunktionen und Navigationsarten führen die Nutzerinnen und Nutzer intuitiv zu den gewünschten Informationen.Kurze Erklärvideos und Grafiken vermitteln anhand anschaulicher Beispiele alltagsnahe Tipps in unterschiedlichen Verbraucherfragen: Was muss ich zum Beispiel beim Telefonieren im Ausland beachten? Wie schütze ich meine Daten beim Nutzen von Apps? Oder welche Rechte habe ich bei Zugverspätungen?In den kommenden Monaten soll das Portal inhaltlich weiter ausgebaut werden – etwa mit zusätzlichen Erklärvideos, Erklärgrafiken oder einer App für die bequeme Nutzung der Informationen von unterwegs.Mehr erfahren Sie auf dem Verbraucherportal „Wissen wappnet“ unter: www.wissen-wappnet.de