Zur ständigen Weiterentwicklung Aon verkauft seine Risikomanagement-Software

Der Versicherungsmakler Aon Risk Solutions verkauft das Risikomanagement-Tool „Aon eSolutions“ an eine Tochtergesellschaft der Symphony Technology Gruppe. Mit dem Verkauf will Aon die Software an ein Unternehmen abgeben, das sich ausschließlich auf dessen Weiterentwicklung konzentriert.Teil des Kaufvertrags soll zudem eine mehrjährige Vertriebsvereinbarung sein, nach der Aon bestimmte eSolutions-Programme weiter seinen Kunden exklusiv anbieten kann. Die Symphony Technology Gruppe ist ein Private-Equity-Unternehmen, das in Software-, Internet-und Technologieunternehmen investiert.