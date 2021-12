Zurich angeblich vor Milliarden-Zukauf

Den Angaben zufolge hat Zurich mit dem Due-Diligence begonnen. Die Verhandlungen befänden sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. Die Sparte könne bis zu 2 Mrd. Australien-Dollar (1,4 Milliarden Euro) wert sein.Wie es in dem Bericht weiter hieß, machen Versicherungen rund 5 Prozent des Umsatzes von Wesfarmers aus. Das Ebit der Sparte habe im Geschäftsjahr 2013 bei 205 Millionen Australien-Dollar gelegen, die Eigenkapitalrendite bei 14,7 Prozent.Wesfarmers Ltd. betreibt neben dem Versicherungsgeschäft unter anderem Bergwerke, fertigt Industrieprodukte, vertreibt Medizingase, stellt Düngemittel her und besitzt Einzelhändler.